Bagnaia na val in Barcelona: “Ben niet boos, wel teleurgesteld”

Nakagami ging zondag in de eerste honderden meters van de Catalaanse GP van de twaalfde naar de vierde plek. Hij remde echter veel te laat en schoof onderuit. Hij raakte met zijn helm de achterband van Bagnaia, die daardoor ook ten val kwam. Ook Alex Rins werd slachtoffer van de valpartij, hij brak zijn pols. Zelfs moest Nakagami een nacht in het ziekenhuis blijven terwijl Bagnaia als enige ongedeerd bleef na het incident. Na de race laaide de discussie op over de houding van de stewards. Zij oordeelden dat het een race-incident was terwijl er volgens vele coureurs een duidelijke schuldige aan te wijzen was.

“Ik ben niet boos, ik ben alleen maar teleurgesteld”, zegt Bagnaia. “Ik ben blij dat het relatief goed gaat met Taka, het was een zware klap. Ik ben niet boos op de wedstrijdleiding dat ze niets doen want hij doet altijd dit soort dingen. Van een professionele coureur zoals hij mag je verwachten dat hij overeind blijft in de eerste ronde. Hij lag aan het begin twaalfde en probeerde tien rijders in te halen op het eerste rempunt. Hij heeft een lijn overschreden en hij was zeker ook in de grindbak geëindigd als ik daar niet gereden hadl. Ik begrijp niet wat hij dacht toen hij remde. Maar dat zal ik hem, hopelijk als hij terug is, gaan vragen. We hebben het altijd over veiligheid en hoe gevaarlijk de Moto3-klasse is. Maar in de laatste races met de slipstream en de groepen in de kwalificatie is het gevaarlijk met dit soort crashes, in Mugello en hier zagen we dezelfde rijders die de fouten maken. Dat is niet acceptabel.”

De nulscore van Bagnaia was alweer zijn derde van het seizoen. In het kampioenschap staat hij nu op 66 punten van WK-leider Fabio Quartararo, die de race zondag op zijn naam schreef. “Vorig jaar was ik gedreven om zeventig punten goed te maken in vijf races, dus ik ben zeker nog gemotiveerd om dit seizoen 66 punten goed te maken”, zegt Bagnaia. “Maar de kansen worden wel kleiner. Ik blijf mijn best doen voor de kans.”