Takaaki Nakagami ging zondag in de openingsfase van de Catalaanse Grand Prix ijverig te werk. Hij ging als twaalfde van start, maar bereikte de eerste bocht als vierde. Hij remde veel te laat en kwam met zijn hoofd tegen de achterband van Francesco Bagnaia, die daardoor viel. Ook Alex Rins ging als gevolg van Nakagami’s val onderuit. De Spanjaard brak zijn pols. Zelf moest Nakagami een nacht in het ziekenhuis blijven, maar hij benadrukte maandag dat er geen breuken geconstateerd zijn en dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.

“Ik wil in eerste instantie mijn excuses aanbieden bij Alex Rins en Francesco Bagnaia voor het incident van gisteren”, zegt Nakagami in een statement van zijn team. “Dit was volledig mijn fout. Ik wens Rins een spoedig herstel en hoop dat hij in vorm aan de start van de Duitse Grand Prix kan komen. Na de crash van zondag heb ik geluk gehad, ik heb er geen serieuze blessure of breuken aan over gehouden. Ik voel me oké. Ik heb een nacht op de intensive care gelegen omdat ze mij in de gaten wilden houden. Maar het gaat goed en ik hoop klaar te zijn voor de race op de Sachsenring.”

LCR-teambaas Lucio Cecchinello erkende zondag in gesprek met deze website de fout van Nakagami. De 30-jarige Japanner is bezig aan zijn vijfde seizoen in de MotoGP, maar heeft nog altijd geen podium gehaald. Hij is als coureur een belangrijke speler voor Honda en daar komt druk bij kijken, zegt de teambaas. “Hij maakte een misrekening. Taka staat onder grote druk, hij weet niet waar hij volgend jaar gaat racen. Hij is nerveus en in bepaalde situaties verliest hij zijn focus. Ik voel me heel slecht over wat er gebeurd is en dat Rins geblesseerd is geraakt.”