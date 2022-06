Analyse: Dit hebben de MotoGP-coureurs maandag in Barcelona getest

Honda

Veel ogen waren maandag gericht op Honda. Er is onrust bij het Japanse merk. De nieuwe motorfiets levert nog niet de gewenste resultaten. Daarnaast waren twee van de vaste rijders maandag afwezig. Marc Marquez is na een operatie voorlopig nog uitgeschakeld, Takaaki Nakagami mocht niet rijden na zijn crash op zondag. De bulk van het testwerk lag daardoor bij Alex Marquez en Pol Espargaro. Die laatste stond de schrijvende pers maandagavond na de sessie nog te woord.

Pol Espargaro reed dinsdag voor het eerst met de Mugello-updates van Marc Marquez. Het ging onder meer om een verbeterd chassis. Foto: Dorna

Het menu was rijkelijk gevuld, gaf de Catalaan toe. “We hebben het chassis en de achterbrug getest waar Taka mee reed, verder hadden we een nieuwe fairing en hebben we een aantal aerodynamische en elektronische zaken geprobeerd. Dat lijkt niet veel, maar kost ontzettend veel tijd.” Nakagami had aan het begin van het weekend met de nieuwe achterbrug gereden en merkte niet veel verschil. Espargaro zei daarover: “Het is geen grote stap, maar wel een stap waardoor we ons iets comfortabeler kunnen voelen. We hebben het niet over vier of vijf tienden, maar een tiende is al een grote stap.”

Espargaro, die aan het eind van dit seizoen zo goed als zeker zal vertrekken bij Honda, weet hoe het verder moet met de ontwikkeling van de nieuwe RC213V. “We moeten kleine stappen maken, met grote stappen raak je snel de weg kwijt. We hebben gezien hoe Aprilia met kleine stappen helemaal naar voren is gekomen. Dat is de manier om het te doen.”

Yamaha

Met een 1.39.447 was regerend wereldkampioen Fabio Quartararo maandag de snelste tijdens de test. Veel had de Fransman niet te doen qua testwerk. De aerodynamische fairing waar hij in Mugello mee had gereden, is definitief afgeschreven. “Van buiten lijkt dat een kleine verandering, maar in werkelijkheid is het gevoel helemaal anders. Je voelt het verschil tijdens het rijden en dan voelt het heel vreemd. Sinds Mugello rijd ik weer met de standaardversie en dat voelt stukken beter.”

Fabio Quartararo werkte vooral aan onderhuidse veranderingen. Hij heeft het nieuwe aero-pakket definitief afgewezen. Foto: Dorna

Verder had Quartararo niet veel testwerk: “We hadden een achterbrug waar ik in Jerez al mee had gereden en ik heb wat banden voor Michelin getest. Het was genoeg voor vandaag. We hebben nog een mapping aangepast voor meer vermogen, een andere afstelling. Dat is alles wat we vandaag gedaan hebben.”

De andere Yamaha-rijders waren vooral bezig om snelheid te vinden om op hetzelfde niveau als Quartararo te komen. Voorlopig duurt het nog wel even voordat we op dat punt aankomen.

Suzuki

Door de polsbreuk van Alex Rins moest ook dat merk het doen met één rijder: Joan Mir. De Spanjaard werkte zondag een sterke race af na de problemen van de afgelopen weken. Bij het remmen voor langzame bochten was de GSX-RR behoorlijk instabiel en ook in de snelle bochten kwam de Suzuki wat tekort. Om daar een oplossing op te vinden, heeft Mir vooral aan de afstelling gewerkt. “Met onze problemen in de snelle bochten hebben we een goede stap gemaakt in de juiste richting”, zegt Mir. “We moeten zorgen dat we andere dingen niet minder goed maken, maar ik ben blij met het verloop van de test. Het was een goede dag.”

Suzuki vertrekt aan het eind van dit seizoen uit de MotoGP, maar de ontwikkeling van de motorfiets gaat gewoon door tot het eind van dit seizoen. Ook op aerodynamisch vlak investeert het team nog gewoon in de machine: “We hebben de nieuwe fairing van Suzuki getest, die hadden ze hier voor het eerst mee”, zegt Mir. “Dat was echt heel goed. Ik vind het een goede stap, we moeten het nog vergelijken met de andere zaken maar ik hoop dat we daarmee wat voordeel halen. Dat was voor onze motor iets waar we verbetering konden boeken, die voelde heel goed.”

Ducati

Bij Ducati werd maandag voornamelijk aan aerodynamica gewerkt door coureurs met de GP22-motoren. De rijders kregen een nieuwe kuip op de motorfiets. Dat leverde volgens de meeste rijders iets meer topsnelheid op, maar zorgde er ook voor dat het bochtenwerk van de GP22 iets minder werd. “Ik geef dit jaar de voorkeur aan een beter rijgedrag en minder topsnelheid, Yamaha is het perfecte voorbeeld”, legt Francesco Bagnaia uit. “Topsnelheid is niet anders. We hebben onszelf flink verbeterd, maar we moeten nog werken aan de edge grip (grip aan de weerszijden van de band).”

Francesco Bagnaia werkte maandag alvast voor het volgende seizoen. Foto: Dorna

De nieuwe fairing hielp Luca Marini naar een beter niveau. De Italiaan is vrij groot en zwaar, dat de nieuwe aero-kit een groter gat in de lucht maakt is voor hem voordelig. Volgens Jack Miller zit de nieuwe aero-kit qua grootte tussen die van vorig jaar en dit jaar in. Hij gebruikte klassiek testjargon in de beoordeling van het onderdeel: “Het heeft negatieve en positieve punten.” De verwachting is overigens dat het nieuwe aero-pakket dit seizoen nog niet gebruikt zal

Enea Bastianini wacht nog altijd op een evolutie van het aeropakket voor de Ducati GP21. Tijdens de Jerez-test was de drievoudig MotoGP-racewinnaar niet tevreden en besloot hij de update links te laten liggen. Maandag reed hij in Barcelona met een nieuwe versie waarmee hij zich beter voelde. “Het insturen van de bochten gaat beter, het is iets stabieler”, zegt Bastianini, die verder vooral met de afstelling speelde. “We hebben een andere afstelling voor de voorvork geprobeerd. Dat geeft mij in het midden van de bocht iets meer snelheid en comfort, dat is wat het hier tijdens het raceweekend aan ontbrak.

KTM

Brad Binder kondigde zondag aan dat hij niet eerder uit Barcelona zou vertrekken dan het moment dat hij zijn team een goede ontwikkelingsrichting kon geven. De RC16 van dit jaar is langzamer dan die van vorig jaar, de coureurs worstelen met de machine en hebben moeite om de zachte band te gebruiken. Of het gelukt is om een verbetering te vinden, is niet helemaal duidelijk. KTM liet de coureurs na afloop van de test niet met de schrijvende pers praten. Binder en zijn teamgenoot Miguel Oliveira reden elk 66 ronden. De Zuid-Afrikaan beleefde aan het eind van de dag nog een kleine valpartij.

Ondanks een crash aan het eind van de dag was Brad Binder erg productief. Foto: Dorna

De interessante teksten bij KTM kwamen van Remy Gardner, de rookie die een bijzonder moeizaam seizoen kent op de RC16. “De nieuwe onderdelen gaven ons niet het gevoel dat we wilden, maar we kwamen een verrassing tegen nadat we een verandering deden aan het pakket dat we al hadden”, zegt Gardner. “We hebben meer zekerheid in de voorkant van de machine gekregen met iets wat heel onverwacht was.” Gevraagd naar die onverwachte aanpassing, vervolgt de Australiër: “Met het veranderen van koppel op een bout aan de achterkant van de machine werd het gevoel aan de voorkant veel beter. Een kleine aanpassing, maar voor mij was het de grootste verandering van de dag. Het was meer solide.”

Aprilia

Ook bij Aprilia spraken de rijders na afloop van de testdag niet met de schrijvende pers. Voor Aleix Espargaro was het zaak om de kater weg te spoelen van een raceweekend waarin hij een zekere podiumplek vergooide. Dat deed hij met 81 ronden en een snelste tijd van 1.39.558. Bij Aprilia werd vooral aerodynamica getest. Espargaro reed in de ochtend een paar runs met de achtervleugel (foto onder) die het team eerder al inzette bij testrijder Lorenzo Savadori.

De nieuwe achtervleugel van Aprilia waar Aleix Espargaro maandag enkele runs mee reed. Foto: Dorna

Maverick Viñales reed een groot deel van de dag met een andere kuip waarbij vooral de zijkant van het bodywork flink aangepast was. Of het naar wens werkte, daar zullen we in de toekomst wellicht achterkomen. Feit is dat Aprilia op aerodynamisch vlak grensverleggend bezig is. Het team heeft nu al een van de beste machines op de grid en het lijkt er voorlopig niet op dat de RS-GP aan snelheid zal inboeten.

De nieuwe zijkant van het bodywork waarmee Maverick Viñales in actie kwam. Foto: Dorna