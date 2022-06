Rins breekt pols, Nakagami in ziekenhuis na crash in Barcelona

Nakagami was zondagmiddag in de openingsronde van de Catalaanse Grand Prix de veroorzaker van een behoorlijke crash. De Japanner kwam van de twaalfde naar de vierde plek, maar ging veel te hard en gleed onderuit. Hij kwam zelf met zijn hoofd tegen de motor van Francesco Bagnaia terecht. De stuurloze RC213V veegde Alex Rins onderuit. Bagnaia bleef ongedeerd, Rins en Nakagami gingen voor onderzoek naar het ziekenhuis.

Daar is gebleken dat Rins zijn pols gebroken heeft. “Na onderzoek hebben we geconstateerd dat Alex Rins een breukje in zijn pols heeft", zegt Dr. Xavier Mir. "We geloven dat het de komende tien dagen met een brace en elektromagnetische therapie behandeld moet worden. Daarna zullen we de situatie bekijken."

Nakagami zou op zijn beurt verwondingen in het gezicht opgelopen hebben, maar was wel bij bewustzijn na de crash. De artsen in het ziekenhuis hebben besloten hem de komende dag in de gaten te houden. De MotoGP laat weten: “Na de eerste onderzoeken zijn er geen ernstige verwondingen geconstateerd bij Takaaki Nakagami, maar door de ernst van het incident is besloten hem in ieder geval de komende 24 uur in het ziekenhuis te houden. Hij is derhalve unfit.”

Het is een nieuwe tegenslag voor Honda, dat het deze week ook al zonder Marc Marquez moest stellen. Nakagami werd belast met een groot deel van het testwerk dat oorspronkelijk voor Marquez bedoeld was, maar hij zal maandag niet aan de start komen van de post-race test.

Rins was behoorlijk boos op Nakagami na het incident. De stewards beoordeelden het incident en deelden geen straffen uit.