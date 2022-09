Bagnaia opent tweedaagse MotoGP-test in Misano als snelste

De MotoGP kon maar een dag bijkomen van het Grand Prix-weekend op het Marco Simoncelli Circuit in Misano. Dinsdagochtend startte de tweedaagse MotoGP-testsessie aldaar. In de afgelopen dagen werd er flink wat rubber neergelegd, wat het gripniveau ten goede kwam. Pecco Bagnaia maakte hier maar al te goed gebruik van. De Ducati-coureur reed in de middag een 1.31.292 en kwam daarmee onder de ochtendtijd van Aleix Espargaro, die de baan in 1.31.531 rondde. Het baanrecord, dat ook in handen is van Bagnaia, van 1.31.065 ging er niet aan.

Luca Marini reed 's middags ook een snellere tijd dan Aleix Espargaro en nestelde zich op de tweede plek in de tijdenlijst, net voor Jorge Martin. Marco Bezzecchi en Johann Zarco plaatsen zich respectievelijk op de vierde en vijfde plek. Fabio Quartararo had de kans om het eerste prototype van de 2023-machine te proberen. De Fransman kreeg een prima indruk van de topsnelheid en reed op een chassis dat mogelijk vanaf de volgende race al in gebruik wordt genomen. Hij klokte een zesde tijd. Enea Bastianini sloot aan op P7 en werkte aan de afstelling van de 2021-motor.

De top-tien van de middag werd afgesloten door Maverick Vinales, Brad Binder en Aleix Espargaro. De mannen van Aprilia waren druk in de weer om nieuwe onderdelen te testen. Pol Espargaro, die is teruggekeerd naar de specificatie van begin 2022, was de snelste Honda-rijder. Marc Marquez maakte na maanden van revalideren dinsdagochtend zijn rentree op de Honda-motor.