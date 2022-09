De Spanjaard reed dinsdagochtend veertig ronden op het circuit van Misano tijdens de eerste dag van de tweedaagse MotoGP-test. Marquez' snelste omloop was een 1.32.395. Het was voor Marc Marquez het perfecte moment om zijn lichaam te testen. Honda stuurde hem tevens met flink wat nieuwe onderdelen op pad. De sessie in de middag liet Marquez aan zich voorbij gaan. Hoewel hij graag doorwilde, was hij optimistisch na zijn eerste MotoGP-meters sinds mei.

"Ik ben heel gelukkig en had een grote glimlach op mijn gezicht. Toen ik weer voor het eerst op de machine stapte kon ik die niet onderdrukken. Ik voelde meteen weer die adrenaline. Ik was ontzettend blij", vat Marquez zijn ochtend samen in de paddock van Misano. "Het is net als de eerste dag dat je gaat skiën in de winter. Tijdens de eerste afdaling is het allemaal wat stijfjes, maar beetje bij beetje gaat het relaxter. Het gevoel van op de motor zitten vergeet je niet, maar je bent wat stijver."

Marquez slaagde erin om in zijn tweede run van zes ronden een 1.32.8 te klokken. In zijn 28e omloop maakte de Honda-coureur hier een 1.32.3 van. "Ik klokte meteen prima tijden", vervolgt hij. "Daarna hebben we een aantal zaken geprobeerd die in eerste instantie niet op de planning stonden. Het plan was om te rijden en me aan te passen aan de motor. Toen ik zag dat ik snelle tijden reed, konden we dingen gaan proberen. In de laatste paar rondjes was ik op mijn best. Het plan was om 40 ronden te rijden (hij deed er 39, red.) en daarna te stoppen. Het is nu zaak om met de fysio's aan de slag te gaan, er ijs op te leggen, de spieren te ontspannen en er morgen weer tegenaan te gaan."

Marc Marquez zit weer op de Honda. Foto: Repsol Media

Hoe reageerde de arm?

De Spaanse coureur heeft honderd dagen niet op de motorfiets gezeten. De belangrijkste vraag was hoe het met zijn geblesseerde arm ging. "De arm voelde natuurlijk aan en zat in de juiste positie als ik niet veel kracht hoefde te gebruiken", zegt Marquez. "Dit was met name wanneer ik de pitbox uitreed en trage rondjes reed. Op volle snelheid moet ik al mijn kracht gebruiken. Dan merkte ik dat ik spierkracht tekort kom voor het stabiliseren van de arm en schouder. In de linkerbochten was de positie vrij natuurlijk. In rechterbochten had ik te weinig kracht. Toen ik hard moest pushen verloor ik een paar tienden. Maar ik voelde me zelfverzekerd op de motor. Dat is heel belangrijk. Met de arm zit het weer goed, maar er moet nog wel het een en ander gebeuren. Het gaat wat langer duren. Ik ben pas sinds twee weken weer in de sportschool en zit pas sinds twee dagen op de fiets. Ik heb geen tijd gehad om kracht op te bouwen, maar deze tests helpen me begrijpen waar ik sta en welke spieren sterker moeten worden."

Het is nog te vroeg om te zeggen, maar Marquez' optimisme na zijn eerste rit op de motor suggereert dat hij over twee weken in Aragon op de motor zou kunnen zitten. Al had hij Misano niet kunnen finishen. "Een test is heel anders dan een race. Met een test rijd je vier ronden, kom je weer binnen en ga je weer naar buiten. Vandaag was het me niet gelukt om een race van 27 ronden uit te rijden. Dat had mijn schouder geïrriteerd. Ik heb al twee jaar met deze arm te maken en ken mijn lichaam. Als je schouder niet in de juiste positie zit, ga je vreemde houdingen aannemen. Dat moet beter. Het is heel anders om elke ronde in een race op de limiet te rijden, ook met andere rijders die heel hard gaan. Dit was het plan vandaag en het ging zoals verwacht. Morgen is het plan om meer rondjes te rijden. We zullen zien hoe ik wakker word en of ik meer rondjes aankan. Dan moeten we komend weekend bekijken hoe het lichaam reageert. Pas dan heeft het zin om te beslissen of ik naar Aragon kan. Misschien is het ook wel beter om te wachten en de Aziatische tour nog over te slaan en pas daarna weer terug te komen."

Mocht dit het geval zijn dan betekent dit dat Marquez tijdens de Grand Prix van Valencia terugkeert.