Aleix Espargaro breekt pink bij crash in Misano MotoGP-test

Aleix Espargaro had net zijn persoonlijk snelste tijd van de dag (1.31.333) gereden en was bezig aan zijn 37ste ronde van de ochtend toen hij crashte in een van de snelste bochten van het circuit. Het resulteerde in een klein breukje in de pink van zijn linkerhand. Hij onderging röntgenfoto’s bij de artsen van het circuit en moest de test vroegtijdig besluiten. De nummer drie van het MotoGP-klassement werd op het circuit behandeld, maar zal later deze week nog naar het Dexeus-ziekenhuis in Barcelona gaan voor extra onderzoek. Dat is de plek waar de meeste MotoGP-coureurs in behandeling zijn bij dokter Xavier Mir.

“Het was een ongelukkig moment in de zin dat ik crashte op een heel snel stuk. Ik kwam in de grindbak terecht en mijn vinger bewoog een beetje. Er zit een breukje in maar ik denk niet dat het me tot last zal zijn in de Grand Prix van Aragon”, refereert de coureur aan de volgende Grand Prix in het weekend van 16-17 september. “Ik zal deze week nog langs dr. Xavier Mir gaan om te kijken of we nog iets aan de situatie kunnen verbeteren. Ze hebben de röntgenfoto’s gezien en het is niet nodig om een operatie uit te voeren. Het is een kwestie van geduld en rust.”

Espargaro ging in de vierde vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië ook stevig onderuit. Later bleek dat hij in dat incident zijn hielbeen gebroken had.

Huidige pakket niet verbeterd

Bij Espargaro lag de focus tijdens de test grotendeels op de toekomst. “We hebben dingen getest voor 2023, maandag voor de test heb ik de engineers laten weten dat we rustig moeten blijven”, gaat Espargaro verder. “We hebben dit jaar een uitstekende kans om voor een goede klassering in het kampioenschap te gaan, we moeten met deze motor blijven werken. Dat gaat goed en er komen circuits aan die goed zijn voor ons. We hebben voor de toekomst nieuwe configuraties getest, maar in principe hebben we hier niets gedaan waar we in Aragon mee gaan rijden.”

De Spanjaard weet zeker dat er ruimte voor verbetering is als het gaat om de RS-GP van 2023. “Dinsdag heb ik een aerokit getest die de motor vrij hevig verandert, dat gaat beter maar de motor wordt er ook fysieker van. Dat ligt mij wel. Ik hoop dat we het motorblok nog wat kunnen verbeteren, dat is nodig maar we hebben nog niets. Dat verwacht ik [eind dit jaar] in Valencia, maar de definitieve 2023-motor komt pas tijdens de Sepang-test in februari.”