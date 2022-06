Fabio Quartararo topt productieve MotoGP-testdag in Barcelona

Na de Catalaanse Grand Prix van zondag verbleven de coureurs en teams nog een dag langer op het Circuit de Barcelona-Catalunya voor de tweede in-season testdag van het seizoen. De omstandigheden voor de test waren stralend met temperaturen van tegen de 30 graden Celsius, aan het eind van de dag nam de wind iets toe. Niet geheel verrassend was de naam bovenaan de tijdenlijst. Fabio Quartararo won zondag de Grand Prix op overtuigende wijze en was ook de snelste in de acht uur durende testsessie. Hij klokte 1.39.447 als snelste tijd.

Verschillende coureurs hadden flink wat te doen tijdens de test. Joan Mir van Suzuki zocht naar een oplossing voor zijn remproblemen. De coureur werkte 72 ronden af op een cruciale dag. Ook bij KTM waren de koppies gespannen aan het begin van de dag. Brad Binder kondigde zondag aan dat hij niet eerder zou vertrekken dan wanneer hij het team een zet in de goede richting had kunnen geven. De Zuid-Afrikaan reed 66 ronden en kwam aan het eind van de dag nog zonder erg ten val.

Francesco Bagnaia kende een goede dag op de GP22 van Ducati. Hij werd zondag in de race in de eerste ronde onderuit gereden, maar kwam maandag monter voor de dag. De man uit Turijn reed 84 ronden en kwam onder meer met een nieuw aero-pakket op de baan. Het gevoel met dat nieuwe pakket was wel degelijk beter, zo liet hij weten. Het is echter onwaarschijnlijk dat hij er dit jaar nog mee in actie komt. Bagnaia’s 1.39.451 was goed voor de tweede tijd.

Johann Zarco was vooral aan het begin van de dag productief. Hij reed 93 ronden met 1.39.500 als snelste tijd. Het was goed voor de derde plaats. Aleix Espargaro spoelde maandag de kater van zijn Hilbert van der Duim-moment weg door als eerste op het asfalt te verschijnen. De Catalaan zette 81 ronden op de klokken met een 1.39.558 als snelste tijd. Hij en teamgenoot Maverick Viñales kwamen met verschillende aerodynamische onderdelen in actie. Vooral Viñales maakte veel meters met een bepaalde fairing.

Pol Espargaro kende zondag een rampzalige race, maar had een goede testdag. Hij kreeg toch ook nieuwe onderdelen tot zijn beschikking. Hij werd vijfde met 1.39.681. Jack Miller werd zesde, hij zocht na een weekend vol problemen naar bevestiging. Die kreeg hij met een nieuwe band waarmee het direct vlotjes liep. De Australiër werd zesde voor Viñales. Franco Morbidelli eindigde na 78 ronden op de achtste plaats voor Enea Bastianini, die eveneens een nieuwe fairing mocht testen. Zijn jongere teamgenoot Fabio di Giannantonio maakte de top-tien compleet.

Vier coureurs waren maandag afwezig tijdens de test. Marc Marquez is herstellende van de operatie aan zijn bovenarm, al is hij maandag wel weer uit de Verenigde Staten naar huis vertrokken. Ook Takaaki Nakagami en Alex Rins kwamen door hun opgelopen blessures in de crash van zondag niet in actie. Jorge Martin was ook afwezig. Hij is maandag in Italië geopereerd aan een blessure aan zijn hand.

Eindtijden van de MotoGP-test in Barcelona Photo by: Mark Bremer