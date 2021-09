Onder een lekker nazomerzonnetje ging de derde vrije training van start. Het kwik gaf 21 graden aan, iets minder warm dan tijdens de vrijdagtrainingen.

Nakagami opende de sessie met een 1.48.098 als snelste man, een kleine halve seconde verwijderd van de snelste man van vrijdag Jack Miller. De Japanner werd op de voet gevolgd door Joan Mir. De wereldkampioen stak op vrijdag geen zachte band en kwam daarmee niet verder dan de 21e tijd maar zijn eerste run met een soft voor- en achterband bracht hem direct in de top. Aleix Espargaro en Fabio Quartararo maakten na de eerste serie runs de top vier vol.

Met nog zo’n twintig minuten te gaan ging het merendeel van het veld op jacht naar snelle tijden met de zachte achterband. Espargaro ging als eerste naar een tijdverbetering en stopte de klok na 1.47.772, maar Nakagami dook daar direct onder met een 1.47.394. Mir sloot op 0.016 seconden aan op de tweede stek. Nakagami zette zijn sterke run voort en ging in zijn tweede getimede ronde naar een 1.47.317.

Niet veel later liet ook Quartararo zich zien met de tweede tijd van de sessie. De WK-leider ging er direct nogmaals goed voor zitten en met vier rode sectortijden knalde hij naar een 1.47.046, op dat moment de snelste tijd van het weekend. Francesco Bagnaia volgde niet veel later met de tweede tijd, op bijna twee tienden van de snelste man. In zijn tweede poging dook hij als eerste onder de 1.47 met een 1.46.984 en daarmee de snelste tijd.

Met tien minuten te gaan stond Marc Marquez buiten de gecombineerde top tien en moest dus nog even goed aan de bak. Met de derde tijd deed hij meer dan voldoende om zijn plek veilig te stellen, al waren er nog wat snelle mannen bezig met een tijdsverbetering. Met vijf minuten te gaan ging Mir er nog eens goed voor zitten en met vier rode sectoren zette hij zijn Suzuki op een 1.46.982 en de snelste tijd, twee duizendsten sneller dan Bagnaia.

Aleix Espargaro klom in de laatste minuten nog op naar de vierde stek, die een paar tellen later werd afgepakt door zijn broer. Aleix herstelde zich met de derde tijd, maar de snelste man op de baan was Quartararo. De Yamaha-rijder ging naar een 1.46.926, terwijl Jack Miller en Jorge Martin zich in de top zes meldden. Met het vallen van de vlag klom Aleix Espargaro op naar de tweede stek. Mir, Bagnaia, Miller, Martin en Pol Espargaro maakten de top zeven vol. De verschillen waren minimaal met de top zes binnen twee tienden en de eerste negentien rijders binnen een seconde.

Marc Marquez ging ging na het vallen van de vlag nog onderuit in zijn jacht op een snelle tijd maar kon zonder al te veel problemen opstaan. Met de achtste tijd was dat voldoende voor een plek in Q2. Ook Nakagami en Enea Bastianini eindigden in de top tien. Valentino Rossi kwam tot de vijftiende tijd, Maverick Viñales deed het met de zeventiende stek niet onverdienstelijk.

Uitslag derde vrije training MotoGP Aragon