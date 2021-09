Marquez verklaart boosheid na crash in tweede training Aragon

Marc Marquez ging vrijdagmiddag aan het begin van de tweede vrije training onderuit. Op het achterste rechte stuk reed hij in de slipstream van zijn jongere broer Alex, alvorens hij moest uitwijken toen hij aan het begin van de bocht te dicht op de LCR-coureur kwam. Marquez week uit naar buiten en verloor vervolgens de voorkant van de machine op redelijk hoge snelheid. Hoewel Marquez later in de sessie gewoon weer in actie kwam, baalde hij van de ogenschijnlijk domme crash.

“Ik was erg boos na de crash”, verklaarde Marquez, die uiteindelijk de twintigste tijd noteerde. “Ik had alles onder controle, maar ging te wijd en gaf de bocht op omdat het niet een heel belangrijk rondje was. Ik kwam even op het vuile en ik verloor de voorkant. Daar was ik boos op. Ik wist dat we door de crash ons originele plan niet meer konden volgen. Het was een situatie waarin ik de controle over de voorkant op een onverwacht moment verloor.”

Verbazingwekkend was echter dat Marquez voor zijn gevoel niets anders dan anders deed toen hij de controle over het stuur verloor. “Ik gaf de bocht op”, benadrukte Marquez. “Ik ging wijd, maar ik was niet aan het pushen. Die actie heb ik honderd keer eerder gedaan. Het gaat altijd goed als je wijd gaat en dan kom je terug. Nu ging dat niet en crashte ik. De snelheid waarop het gebeeurde was vrij aardig, maar het was geen erge crash.”

De crash had uiteindelijk weinig invloed op de plannen van Marquez voor het weekend, al is verloren trainingstijd altijd problematisch. “Ik ben verder blij met de dag. We waren van plan om de zachte band te testen voor de race, maar dat ging niet door. We moesten het aanpassen. Later hebben we de harde band gebruikt. Dat heeft het plan voor de middag een beetje veranderd, maar niet voor de rest van het weekend.”

Eerder op de dag in de eerste vrije training klokte Marquez de snelste tijd met een 1.48.048. Die tijd was nog altijd genoeg voor de achtste plaats algemeen. Jack Miller was uiteindelijk de dagsnelste met een 1.47.613.