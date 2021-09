Miller topt tweede training Aragon, weer crash voor Marquez

Na een dominant optreden in de eerste sessie was Marquez weer goed onderweg in de eerste training. Hij lag op koers om zijn eigen snelste tijd aan te vallen toen hij op het achterste rechte stuk iets te dicht op zijn broer Alex zat. Hij moest daardoor bij het insturen van bocht 16 een beetje uitwijken en kwam naast de ideale lijn terecht. Daar was het smerig en de voorkant van de RC213V gleed weg. De oudste van de Marquez-broers gleed op hoge snelheid door de grindbak en was furieus. De machine was bovendien behoorlijk beschadigd. Zelf was Marquez ongedeerd, hij keerde per scooter terug naar de paddock voor een vers leren pak en de tweede motor.

Intussen had Pecco Bagnaia de snelste tijd gereden. De Ducatist maakte een prima indruk, maar maakte ook een schuivertje. Hij ging in bocht 5 onderuit. Takaaki Nakagami ging niet veel later naar de koppositie met een 1.48.574, maar de stilte op het circuit toen er nog tien minuten te gaan waren was veelzeggend. De meeste coureurs deden een kwalificatierun op een verse set zachte banden. In die laatste minuten noteerde Jack Miller de snelste tijd. Zijn 1.47.613 was genoeg voor de koppositie in de sessie. Aleix Espargaro werd tweede voor Cal Crutchlow, die verrassend sterk voor de dag kwam. De Brit voelde zich duidelijk iets beter op de M1, die hij dit weekend bestuurt als vervanger van Franco Morbidelli.

Johann Zarco kwam in de laatste minuut naar de vierde plaats, al ging hij tussen bocht 14 en 15 bijna onderuit. Zarco hield de banden op het asfalt en eindigde op drie tienden van Miller voor twee merkgenoten: Jorge Martin op de vijfde stek, Pecco Bagnaia werd zesde. Fabio Quartararo verbeterder zich ook in de slotfase van de sessie, hij werd zevende voor Takaaki Nakagami en Enea Bastianini. Pol Espargaro maakte de top-tien compleet.

Het betekende dat Suzuki-mannen Alex Rins en Joan Mir buiten de top-tien bleven steken. Rins werd elfde, Mir kwam niet verder dan de 21ste tijd. Daarmee stapelen de problemen zich op voor de wereldkampioen, die vorig jaar nog een flinke basis legde voor zijn wereldkampioenschap. Hij eindigde daarmee nog achter Maverick Viñales, die de negentiende tijd reed. De nieuwbakken Aprilia-coureur verbeteerde zich flink ten opzichte van de ochtendsessie. Marc Marquez verbeterde zich niet meer na zijn val eerder in de sessie. Met een 1.48.827 eindigde de Honda-man op de twintigste stek.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van Aragon