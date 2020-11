Elektronisch probleem speelt Mir parten op zaterdag GP Portugal

Mir slaagde er zaterdagochtend niet in om een tijd te rijden die goed was voor automatische plaatsing in Q2 en moest zodoende in het eerste deel van de kwalificatie aan de bak. De wereldkampioen kwam echter nooit in de buurt van de transferplek. In de slotfase zakte hij zelfs terug naar de tiende plaats, wat zoveel betekent als een twintigste startplaats voor de Portugese Grand Prix. Een probleem met de elektronica van de GSX-RR was de oorzaak van de worsteling van Mir, die daarna niet meer het vertrouwen had om voluit te gaan.

“Het was een hele moeilijke dag omdat we problemen hadden met de elektronica op de motor en ik kon bijna niet op de motor blijven zitten”, zei Mir. “Het is een probleem dat we zagen, maar toen we erachter waren was het te laat om het nog te herstellen. Dat zorgde ervoor dat het vandaag de verkeerde kant opging. Daardoor waren we de weg vandaag een beetje kwijt. Toen we het ontdekten was het al te laat. Het belangrijke is dat we wat betreft het racetempo er aardig voor staan. Het gaat niet slecht. Ik heb er vertrouwen in dat we het morgen beter kunnen doen, maar de warm-up wordt wel belangrijk om ook tijdens de laatste race een mooie comeback te maken.”

'Vertrouwen in oplossing'

Hoewel het probleem in de data ‘duidelijk te zien’ was, kon het niet tijdig opgelost worden voor de kwalificatie. Over de details van het probleem wilde Mir niets zeggen, maar hij heeft vertrouwen dat het voor zondag opgelost kan worden. Gevraagd of hij wat betreft de bandenkeuze al zeker van zijn zaak is, zei hij: “Dankzij dit probleem hebben we verschillende zaken moeten proberen om erachter te komen wat de oorzaak was. Daardoor hebben we dit geprobeerd. Dit [de medium] is niet de raceband, ik voelde me niet geweldig. In de vierde training was het gevoel beter toen ik op de hardste band reed, maar in de laatste sector werd de olievlag gezwaaid en ik kon de ronde daardoor niet afmaken. Het gevoel kwam terug en dat was mooi. Dat stemde me tevreden, maar in de kwalificatie had ik niet helemaal het vertrouwen omdat ik niet wist of het probleem terug zou komen, het probleem dat we hadden. Zonder dit vertrouwen wilde ik niet alles op het spel zetten.”