Lorenzo bekritiseert Crutchlow: "Hij crashte vaker dan hij won"

Crutchlow is volgend seizoen de vervanger van Lorenzo als testrijder bij Yamaha. Hij tekende eerder dit seizoen een nieuwe deal waarmee hij terugkeert in dienst bij de Japanse fabrikant. Lorenzo’s testplannen met Yamaha moesten flink aangepast worden vanwege het coronavirus. Lorenzo reed slechts vier dagen op de 2019-versie van de Yamaha M1, twee op het circuit van Sepang in februari en vervolgens nog twee op het Algarve Circuit. Tijdens die laatste test was hij vier seconden langzamer dan de snelste coureur.

Nadat Crutchlow werd aangekondigd als de nieuwe testrijder van Yamaha reageerde Lorenzo cynisch door op Twitter te schrijven dat het merk “goud ingeruild heeft voor brons”. Crutchlow zei niet geraakt te zijn door de uitspraken van Lorenzo, maar verklaarde vrijdag in Portugal wel dat Lorenzo’s ‘speciale’ talent als racer hem niet direct een goede testrijder maakte.

Lorenzo deed er zaterdag nog weer een schepje bovenop, hij schreef: “Als je zegt dat ik geen goede testrijder ben is dat hetzelfde als dat je zou beweren dat de wereld vierkant is. Engineers en rijders die de pitbox met mij gedeeld hebben bij Yamaha en Ducati weten hoe goed ik ben in het ontwikkelen van een motor en kan helpen om sneller te worden. Als we het over de cijfers hebben, is het een feit dat de beide teams na mijn vertrek aanzienlijk minder gewonnen hebben. En over Cal, hij is een van de rijders met minder overwinningen en meer crashes in de laatste tien jaar. Ik denk dat hij een goede testrijder kan zijn… Hij kan testen hoe sterk de motor is.”

Lorenzo won in zijn carrière races op de Yamaha en Ducati, maar scoorde in zijn carrière bij Honda geen enkele top-tien. Op dat merk won Crutchlow juist de drie races in zijn MotoGP-carrière. De Brit was vorig jaar naast voormalig wereldkampioen Marc Marquez de enige die een podium scoorde voor Honda.

Het is nog niet duidelijk wat Lorenzo volgend seizoen gaat doen na het verliezen van zijn functie bij Yamaha. De coureur staat op de verlanglijst van Aprilia, hoewel kopman Aleix Espargaro niet zeker wist of Lorenzo wel de juiste man was voor het merk. Eerder dit jaar zei Valentino Rossi dat Lorenzo vaker op een motor moest zitten om een sterke testrijder te worden. Tussen de beide afspraken in Sepang en Portimao zat Lorenzo niet op een Yamaha.