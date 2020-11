Viñales stelt verwachtingen bij: “Winnen is onmogelijk”

Viñales was vrijdag optimistisch na een sterke trainingsdag voor de Portugese GP. Hij gaf toe dat hij zich sinds de Grand Prix van Misano niet meer zo goed had gevoeld met de Yamaha. Dat gevoel verdween zaterdag als sneeuw voor de zon. Viñales kwam in de kwalificatie niet verder dan de achtste plaats. Hij was daarmee de derde rijder van Yamaha.

In een poging om een verklaring te geven, zei Viñales: “Het is de meeste weekends hetzelfde verhaal. We hebben ons dit weekend niet kunnen verbeteren. Ik was heel snel in VT1 en in VT2, toen was ik ook constant. In elke training daarna werd het slechter en slechter. In de vierde training heb ik vier goede ronden gereden en de rest was een ramp, dus… Ik heb geen verklaring, ik weet het niet. Je moet het Yamaha maar vragen, het is altijd hetzelfde liedje. Ik kan van alles zeggen, maar ik wil ook geen excuses zoeken. Ik weet het niet. Als de motor gaat, dan geef ik alles en op die manier geef ik alles. Maar ik kan verder ook weinig zeggen.”

Motorsport.com vroeg hem vervolgens wat hij doet om een beetje positief te blijven: “Ik stel mijn verwachtingen bij, die zijn heel laag. Dat is het. Zo kan ik mezelf kalm houden, ik heb niet dezelfde verwachtingen als voorheen. Mijn mentaliteit was altijd winnen, winnen en nog eens winnen. Nu begrijp ik dat het onmogelijk is, dus ik stel de verwachtingen bij. Het is in de meeste weekenden hetzelfde verhaal. We werken op een bepaald niveau en dan verliezen we steeds meer snelheid. Ik kan niet veel zeggen, niemand heeft een verklaring. Ik probeer positief te blijven, ik probeer kalm te blijven en aan de motor te werken. Van de ene band naar de andere scheelt het soms een seconde [qua snelheid] en de volgende keer heb je geen gevoel en weet ik niet wat ik doe…”