Dovizioso: Suzuki bewijst dat je ‘zonder poespas’ kunt winnen

Waar Dovizioso als vicekampioen een moeilijk seizoen kende met de Ducati GP20, floreerde Suzuki juist. Dat merk leverde voor het eerst in het MotoGP-tijdperk weer een wereldkampioen af met Joan Mir. De GSX-RR werd de afgelopen maanden alom geprezen door de concurrentie. Een enkeling omschreef de motorfiets van het Japanse merk zelfs als ‘de perfecte motor’. Volgens Dovizioso is het in een oogopslag te zien waarom de Suzuki zo goed is terwijl de knappe koppen van Ducati altijd weer iets nieuws uit de hoge hoed toveren en innoveren. Zo was Ducati een paar jaar geleden de eerste met het holeshot-apparaat, de verstelbare rijhoogte en de veelbesproken ‘schoep’ voor het achterwiel.

“Suzuki heeft laten zien dat je het kampioenschap kunt winnen door een aantal zaken in de basis goed te doen, het lijkt misschien simpel of ‘basic’, maar door goed te werken aan bepaalde dingen kun je veel bereiken. Ze hebben niets hoeven uitvinden, het is een motor zonder poespas en ze hebben laten zien dat ze heel competitief kunnen zijn”, zei Dovizioso. “Ik ga niet in op de details, maar je hoeft maar naar de motor te kijken om het te begrijpen. De Suzuki is in alle facetten het meest simpel en daar hebben ze nu de vruchten van kunnen plukken.”

Yamaha MotoGP-coureur Valentino Rossi kan zich in grote lijnen vinden in de teksten van zijn landgenoot. “Suzuki heeft het geweldig gedaan en we kunnen stellen dat het een makkelijkere motor is dan de Ducati, zij werken altijd heel hard om iets nieuws te ontdekken. De Suzuki is een stuk simpeler, maar ze hebben goed aan hun sterke punten gewerkt. Ze hebben het blok verbeterd, de aerodynamica is goed en ze hebben een machine die gebruiksvriendelijk is voor de rijders. Dat kan een coureur heel erg helpen en dat is ontzettend belangrijk.”