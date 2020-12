Marquez ondanks ‘twee kostbare fouten’ tevreden met debuutjaar

Marquez had aan het begin van het seizoen moeite om zijn ritme te vinden op de RC213V, die bekendstaat als een lastige machine. De jonge Catalaan boekte tijdens de test in Misano een doorbraak en had vanaf dat moment een goed tempo te pakken. Hoewel de kwalificaties nog altijd een verbeterpunt zijn, scoorde hij in de Grand Prix van Frankrijk wel verrassend een sterk eerste podium. Een week later herhaalde hij dat in Aragon, waar hij zelfs nog even tegen Alex Rins vocht om de overwinning. En toch ging zijn concurrent Binder er met de rookietitel vandoor.

“Binder heeft het verdiend, ik heb twee fouten gemaakt in de tweede Aragon-race en in de eerste Valencia-race”, zei Marquez, die in de eerste tien races van het seizoen wel telkens de finish zag. “Het is altijd lastig om van ver te starten. Ik moest daardoor veel vragen van de banden om naar voren te komen, maar ik had wel ritme en dat was mooi.” Uiteindelijk eindigde Marquez op de veertiende plaats in de eindrangschikking, als eerste coureur op een 2020-Honda. “De balans is toch positief, ik heb veel geleerd. Ik had graag beter willen steren, maar dat is altijd een verbeterpunt geweest. Ik moet verder naar voren komen in de kwalificaties. We hebben goed gewerkt en plezier gemaakt met de mensen in het team en dat is positief. Ik ben ook de enige Honda-rijder op het podium geweest, dat maakt het seizoen positief.”

De jongste Marquez trekt volgend seizoen naar LCR Honda, waar hij de vervanger is van Cal Crutchlow. Marquez krijgt uiteraard ondersteuning van de fabriek. Zijn plek bij Repsol Honda wordt ingenomen door Pol Espargaro.