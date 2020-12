Morbidelli: “Heb iets in mezelf ontdekt dat ik nog niet kende”

VR46-pupil Morbidelli kende een lastig eerste seizoen bij Petronas Yamaha SRT, maar liet in 2020 zien dat hij een van de beste coureurs op de grid is. Hij schreef de Grand Prix van San Marino op zijn naam en won daarna ook nog races in Aragon en Valencia. Het bracht hem in de eindrangschikking op de tweede plaats, achter wereldkampioen Joan Mir. Hij liet daarmee ook merkgenoten Fabio Quartararo en Maverick Viñales achter zich, twee rijders die de beschikking hebben over het nieuwste materiaal en actief gesteund worden door de fabriek.

“Dit was voor mij een geweldig seizoen”, verklaarde Morbidelli. “Ik heb een deel van mezelf ontdekt dat ik nog niet kende. Het serieuze deel, het deel dat ik hard kan werken. Ik vond het prachtig. Toen ik het ontdekte voelde ik me in Maleisië direct een stuk beter op de motor. Ik kon agressiever zijn en voelde meer wat ik deed op de motor. Dat gaf me de kans om beter te werken met het team en nauwkeuriger te werken met m’n crew. Daar is een wonderschoon seizoen uitgekomen met drie overwinningen, een podium in Brno. Ik ben heel blij met dit seizoen.”

Morbidelli moest het doen met een 2019-machine en met die motorfiets zal hij ook in 2021 rijden. Zijn merkgenoten Quartararo en Viñales hebben tegelijkertijd aangegeven dat ook zij wel weer met de 2019-versie van de M1 zouden willen rijden. Morbidelli zou op zijn beurt graag de beschikking hebben over fabrieksmateriaal. “Nee, ik heb liever een nieuwe motor”, zei Morbidelli na het winnen van de Valencia GP. “Die kun je ontwikkelen, daar kun je nog aan werken. De fabriek werkt aan updates en probeert het pakket beter te maken. Mijn motor is zoals die nu is. Ik moet het maximale presteren met dat pakket. Er zijn wat zaken die ik wel op kan pikken van het fabrieksteam en waar ik me mee kan aanpassen. Ik zeg altijd dat de nieuwste motor de beste is omdat alle energie van de fabriek daarin zit. De nieuwste motor heeft altijd marge, ik heb niet veel marge meer. Dat maakt niet uit voor het feit dat ik snel kan zijn.”