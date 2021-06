Petrucci maalt voorlopig niet om onzekere MotoGP-toekomst

De optie tot automatische verlenging in het contract van Petrucci is inmiddels verlopen, konden de collega’s van Motorsport.com Spanje eerder deze week melden. Daarnaast heeft KTM Moto2-leider Remy Gardner vastgelegd voor 2022. De Australiër wordt waarschijnlijk geplaatst bij Tech3, waar een van de rijders dus zal moeten vertrekken. Petrucci scoorde slechts twee top-tien klasseringen in de eerste zes races van dit seizoen, zijn teamgenoot Iker Lecuona doet het in zijn tweede MotoGP-jaar niet veel beter.

Petrucci heeft de hoop op een vervolg met Tech3 en KTM nog niet opgegeven, maar hij is niet wanhopig over zijn toekomst in de MotoGP. “Ik hoef mezelf niet te verstoppen, ik weet precies wat er gaande is”, reageerde Petrucci op een vraag van Motorsport.com of hij genoeg tijd heeft gehad zich te bewijzen. “Ik heb nergens spijt van. Ik geef dit seizoen alles wat ik heb. Ik debuteerde als 21-jarige in de MotoGP, ik kwam uit een Superstock-kampioenschap. Ik heb alles gedaan om hier [in MotoGP] te blijven. Het is grappig, ik heb sinds 2015 altijd een eenjarig contract gehad. Ik moest me altijd bewijzen terwijl andere rijders een meerjarig contract hadden. Zoals ik zei, ik ben nu een van de oudste rijders in de klasse en ik kan geen verdriet hebben om het feit dat ik mogelijk uit de MotoGP moet vertrekken. Ik heb altijd alles gegeven en als dat niet genoeg is, dan ben ik tevreden dat ik het maximale gedaan heb.”

WK Superbikes geen overweging

Petrucci voegde toe dat de promotie van Gardner naar de MotoGP “zeer verdiend” was. De Italiaan heeft over zijn eigen toekomst nog niet gesproken met KTM en Tech3, ook heeft hij nog geen contacten gelegd in de WSBK-paddock. “Ik heb met niemand gesproken”, vervolgde Petrucci. “Ik heb mijn toekomst in eigen hand, ik kan sneller zijn. Ik weet dat ik sneller kan rijden. Op dit moment ben ik vooral aan het worstelen. Ik heb op dit moment een doel en dat is om door te gaan met KTM. Ik denk niet dat ik naar de Superbikes ga. Daar heb ik nog niet eens over nagedacht.”