Remy Gardner, zoon van voormalig wereldkampioen 500cc Wayne Gardner, is momenteel bezig aan een sterk seizoen in de Moto2. De 23-jarige Australiër boekte afgelopen weekend een overwinning op Mugello, behaalde daarnaast nog vier andere podiumplaatsen en gaat momenteel aan de leiding in het kampioenschap. De goede prestaties van de rijder uit de KTM GP Academy betekenen dat hij volgend jaar dus kan aantreden op het hoogste niveau van het wereldkampioenschap: de MotoGP.

“Ik ben extreem blij dat KTM mij deze kans geeft”, reageert Gardner op zijn promotie. “Dit is een droom die uitkomt. We hebben er hard voor gewerkt om op dit punt te komen. Het is een ongelofelijke kans voor me en ik kan niet wachten om de motor te proberen. Maar ik zal me nu eerst focussen op het hebben van een sterk einde van 2021.”

KTM ziet veel groeipotentie bij Gardner. “Het is met groot plezier dat we Remy volgend seizoen in de MotoGP brengen, want we weten van de Moto2 hoe snel en getalenteerd hij is”, aldus KTM Motorsport-baas Pit Beirer. “We denken dat we veel meer van hem kunnen verwachten en deze kans is belangrijk voor hem om te kunnen blijven groeien.” Beirer omschrijft Gardner als een ‘echte racer’. “Hij is enorm vastberaden en geeft nooit op. Hij is spannend om naar te kijken en we kijken ernaar uit om met hem te werken bij de volgende stap in zijn carrière.”

Tech 3-teammanager Hervé Poncharal is blij dat Gardner op tijd is vastgelegd, gezien zijn sterke vorm dit jaar. “Het was belangrijk om Remy veilig te stellen, nadat hij op een heel slimme manier de race op Mugello had gewonnen”, aldus Poncharal. ”Het was verstandig en goed om hem nu al vast te leggen en hem de kans te geven om eindelijk zijn droom waar te maken. Het zal Remy ook helpen om zich honderd procent op zijn Moto2-seizoen te focussen, net als dat het ons als team zal helpen om ons op het huidige MotoGP-kampioenschap te concentreren.”