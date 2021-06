Aleix Espargaro topt eerste vrije training voor GP van Catalonië

De kruitdampen van de Italiaanse GP waren amper opgetrokken of de MotoGP-paddock had alweer kamp opgeslagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya voor de zevende ronde van het kampioenschap. Op vrijdagochtend kwamen 21 coureurs in actie, Alex Rins ontbrak vanwege een polsblessure opgelopen bij een fietsongeluk. Maverick Viñales was wel aanwezig, maar met een nieuwe crew-chief aan zijn zijde. Silvano Galbusera, voormalig vertrouweling van Valentino Rossi, nam plaats naar de Spaanse Yamaha-rijder.

Ondanks sluierbewolking boven het circuit waren de omstandigheden voor de eerste oefensessie meer dan prima. Voor een aantal coureurs was het bovendien de eerste kennismaking met de aangepaste bocht 10, waar de meeste coureurs zich donderdag al positief over uitlieten. Franco Morbidelli haalde aan het begin van de sessie al uit. Hij klokte een 1.40.402, sneller dan de tijd die vorig jaar in VT1 op de oude configuratie gereden werd.

Vanwege de weersverwachting deden coureurs aan het eind van de sessie nog wel een snelle run, maar veel rijders zouden de tijd van Morbidelli niet verbeteren. In feite was Aleix Espargaro de enige. Hij dook met een marge van 24 duizendsten onder de tijd van Morbidelli. De coureur uit het nabijgelegen Granollers ging daardoor aan kop in de eerste training. Morbidelli werd tweede voor Pol Espargaro, uiteraard ook een thuisrijder. Maverick Viñales kwam tot de vierde stek voor Johann Zarco, de eerste Ducati in het veld. Fabio Quartararo verbeterde zich niet in het slot, hij bleef op een halve seconde steken en werd zesde. Miguel Oliveira was de beste KTM-rijder op de zevende plaats. Joan Mir is de enige Suzuki-rijder aan de start, hij werd achtste.

De fabriekscoureurs van Ducati maakten de top-tien compleet: Jack Miller als negende, Francesco Bagnaia als tiende. Herintreder Jorge Martin kende een aardige sessie, hij werd twaalfde. Marc Marquez produceerde de dertiende tijd terwijl Valentino Rossi bleef steken op de vijftiende stek. KTM-rijder Brad Binder kende een trage start van de ochtend. Hij was 1.1 seconde langzamer dan Espargaro en werd twintigste.

Vrijdag gaat de trainingsdag om 14.10 uur verder met de tweede oefensessie.

Uitslag eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Catalonië