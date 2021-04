Collega’s reageren op terugkeer Marquez: “Zijn lach deed me goed”

“Ik had wel verwacht dat hij sterk zou zijn, hij heeft hier getest met de superbike”, begon Ducati-coureur Jack Miller. “We weten allemaal hoe extreem getalenteerd deze man is en het is briljant wat hij op een motor kan, kijk maar naar het eind van de sessie. Je ziet hem dingen doen en dan vraag ik mezelf af hoe hij dat voor elkaar krijgt. Hij heeft nog marge, dat hebben we gezien. Het deed me goed toen ik vanochtend zag dat hij na terugkomst een lach op zijn gezicht had, dat was mooi om te zien en dat toverde ook een lach op mijn gezicht. Je weet hoeveel deze sport voor hem betekent en dat is voor ons allemaal zo. We houden van deze sport, je wilt het liefst op een motor rijden. Wanneer je dat negen maanden niet kunt doen, dan is dat zeker niet makkelijk. Ook als je de revalidatie daarbij in ogenschouw neemt. Het is fantastisch dat hij er weer is en dat gaat het niveau weer omhoog brengen.”

Marquez klokte de zesde tijd in de tweede training en haalde daarbij toeren uit die deden denken aan ‘de oude Marquez’. Ook MotoGP-wereldkampioen Joan Mir vond het niet verrassend dat de Honda-rijder zo sterk voor de dag kwam. “Ik was niet verrast, we weten allemaal dat de Honda hier goed is. We weten ook dat Marc een enorme potentie heeft, hij heeft alles al bereikt en hij kan pushen. Hij weet hoe hij een MotoGP-machine moet rijden en het is normaal dat hij direct weer snel is. Ik ben dus niet verrast, zeker niet na alles wat we hem al hebben zien doen. Ik had wel verwacht dat hij op dit niveau zou staan.”

‘Niet voor niets achtvoudig wereldkampioen’

WK-leider Johann Zarco was wel verrast over de wijze waarop Marquez zich aanpaste aan de nieuwe motor, hij begon met het pakket dat Stefan Bradl gedurende de winter ontwikkeld heeft, en de omstandigheden. Het was vrijdagochtend nog behoorlijk nat toen de eerste vrije training begon. “Heel sterk”, concludeerde Zarco. “Je kunt zien dat hij nog altijd met zo veel gemak snel kan zijn. Dat is prachtig om te zien. Hij is niet voor niets achtvoudig wereldkampioen. Hij kan zich zo snel aanpassen en voelt zich direct comfortabel. Maar het is duidelijk dat hij er een stuk beter voor staat dan ik dacht. Ik had verwacht dat hij het hier nog redelijk rustig aan zou doen, maar in Jerez moeten we weer rekening met hem houden.”

Tot slot Maverick Viñales. De Spanjaard was vrijdag niet erg te spreken over zijn eigen prestaties, maar nam zijn hoed af voor landgenoot Marquez. Viñales rekent hem zelfs tot de kandidaten voor de overwinning op zondag: “Hij zal er wellicht bij staan. Ik was niet verrast door zijn prestaties, je vergeet niet hoe je moet rijden. Het is lastig om er fysiek weer bovenop te komen, maar je vergeet niet hoe je moet rijden en ik weet zeker dat hij er weer zal staan.”

Het tegengeluid kwam van Aprilia-coureur Aleix Espargaro, die vindt dat er te veel heisa is rond de terugkeer van Marquez. “Volgens mij maakt de media het allemaal veel te groot. Als Marc terugkeerde met één been, een arm minder en op slippers was het een ander verhaal geweest. Dit is Marc Marquez, hij zit op dezelfde motor die door corona amper ontwikkeld is en hij doet het met dezelfde mensen, met dezelfde structuur. Hij is de beste coureur uit de geschiedenis van het kampioenschap. Hij is er negen maanden uit geweest, maar op mentaal vlak is de comeback lastiger dan fysiek. Ik had niet verwacht dat Marc terug zou komen en dat hij dan op de zeventiende plaats zou staan.”