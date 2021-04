Quartararo sneller in Portimao 'door minder te klagen’

Quartararo noteerde vrijdag de tweede tijd in Portimao. Hij was iets meer dan drie tienden langzamer dan Ducati-coureur Francesco Bagnaia. Vorig jaar kwamen de Yamaha-coureurs helemaal niet zo sterk voor de dag in Portugal. Quartararo werd toen – nog in dienst van Petronas SRT – veertiende. De Fransman zei destijds mentaal in de put te zitten. Met de 2021-versie van de M1 kan de coureur een stuk beter overweg, ook staat hij er op mentaal vlak een stuk beter voor dan tijdens de vorige editie van de Portugese GP.

“Mentaal ben ik sterker, het voelt alsof ik minder aan het klagen ben en daardoor staan we er beter voor”, zei Quartararo. “Het gaat meer om mijn gevoel en stijl met de motor, dat ten eerste. Daarnaast heb ik hetzelfde gevoel als in Qatar, daar ging het bochtenwerk iets beter en het voelt alsof het hier ongeveer gelijk is als met het 2019-chassis. Dat is een positief punt, ik voel dat we een grote stap gemaakt hebben.”

Tijdens de wintertests maakte Quartararo zich zorgen over circuits waar minder grip voor handen is, een punt waar de M1 over het algemeen tekort schiet. Maar vrijdag ging het boven verwachting. “Zelfs met weinig grip voelt de motor vrij goed aan”, vervolgde Quartararo. “Dat is belangrijk voor ons, dat helpt. We weten dat de Ducati’s ook altijd sterk zijn. Met weinig grip zijn ze over het algemeen iets sneller dan ons, als wij meer grip hebben wordt het nog iets beter voor ons. Nu voelde het al vrij goed en dat is een grote stap [ten opzichte van vorig jaar]. Ik hoop dat we dit morgen door kunnen zetten.”

Teamgenoot Maverick Viñales eindigde vrijdag op de zevende plaats. Het probleem zat bij hem in de afstelling. “Ik had niet het vertrouwen, de voorkant blokkeerde steeds. Daardoor kun je niet goed remmen, zeker in bepaalde zones heb je dan veel problemen. Dat kunnen we nog verbeteren. In de ochtend ging het goed, er was veel grip en het gevoel was uitstekend. Mar in de middag was het een stuk minder. Het is positief dat we in Q2 staan, ondanks die problemen.”