Vorig jaar werd de Grand Prix van Portugal voor het eerst in lange tijd weer aan de kalender toegevoegd vanwege de coronacrisis. Om toch aan een bepaald aantal wedstrijden te komen, week de organisatie uit naar Portimao om daar de afsluitende ronde te houden. De wedstrijd werd gewonnen door Miguel Oliveira, destijds in dienst van het KTM Tech 3-team. Voor dit seizoen stond Portimao ook weer als reserve op de kalender en weer moest de hulp van het Portugese circuit ingeroepen worden. Na het annuleren van de Argentijnse en Amerikaanse GP’s besloot Dorna Sports om de Grand Prix van Portugal toe te voegen aan de kalender. De wedstrijd is daarmee de opener van het Europese seizoen.

De wedstrijd staat bol van interessante thema’s, maar de belangrijkste is toch wel de terugkeer van zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez. De Spanjaard viel acht maanden geleden uit met een gebroken bovenarm en heeft een lange revalidatie achter de rug. Aanvankelijk had Marquez graag in Qatar teruggekeerd, maar daar staken de artsen een stokje voor. Nu is de Honda-coureur fit genoeg om weer op de motor te stappen. Reden genoeg om de televisie dit weekend aan te zetten.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Portugal?

Datum: Zondag 18 april 2021

Start Nederlandse tijd: 14.00 uur

Start lokale tijd: 13.00 uur

De Grand Prix van Portugal, de derde ronde van het MotoGP-seizoen 2021, vindt plaats op zondag 18 april. De race begint om 14.00 uur Nederlandse tijd, dat is 13.00 uur lokale tijd. De race wordt verreden op het circuit van Portimao, dat vorig jaar opnieuw geasfalteerd is.

Volledig tijdschema MotoGP Grand Prix van Portugal

Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 1e vrije training 10.55u-11.40u 09.55u-10.40u 2e vrije training 15.10u-15.55u 14.10u-14.55u Zaterdag 3e vrije training 10.55u-11.40u 09.55u-10.40u 4e vrije training 14.30u-15.00u 13.30u-14.00u Q1 15.10u-15.25u 14.10u-14.25u Q2 15.35u-15.50u 14.35u-14.50u Zondag Warm-up 10.30u-10.50u 09.30u-09.50u Race 14.00u 13.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Eurosport

Kanaal: 20 voor Ziggo-klanten, 35 voor KPN-klanten

Start uitzending: 13.30 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 14.00 uur Nederlandse tijd

De MotoGP is in Nederland alleen live te zien via Eurosport. De sportzender heeft de exclusieve uitzendrechten bemachtigd en zend alle wedstrijden live uit. Ook worden de meeste trainingen en kwalificaties rechtstreeks uitgezonden op Eurosport 1 of Eurosport 2. Eurosport 1 zit standaard bij elke tv-aanbieder in het basispakket, maar dit is voor Eurosport 2 niet het geval. Meestal moet je een extra pakket aanschaffen om Eurosport 2 te kunnen zien. Verder is in Nederland de NOS de enige partij die de rechten heeft om samenvattingen uit te zenden. Dit gebeurt vaak in het sportjournaal op zondagavond. Buitenlandse zenders die toegang hebben tot de MotoGP-races zitten niet in de Nederlandse tv-pakketten.

De MotoGP-races op Eurosport worden doorgaans ingeleid met een uitgebreide voorbeschouwing waarin het laatste nieuws uit de paddock besproken wordt, interviews met rijders plaatsvinden en ook technische nieuwigheden besproken worden. Het commentaar bij de MotoGP-races op Eurosport Nederland is in handen van Frank Weeink met co-commentator Peter Bom. De races in Moto2 en Moto3 worden van commentaar voorzien door Diederick de Vries en Patrick van den Goorbergh.

MotoGP kijken zonder Eurosport

In Nederland is Eurosport de enige partij die alle races van start tot finish uitzendt. Daarnaast zijn er wel mogelijkheden om de races via verschillende streamingdiensten te bekijken, bijvoorbeeld als je geen televisie-abonnement hebt. Zo is er de Eurosport Player. Via de website en de app van de Eurosport Player is elke sessie volledig en zonder onderbrekingen te zien. Ook kan er geswitcht worden tussen de verschillende commentatoren. Een abonnement op de Eurosport Player kost 6,99 euro per maand of 39,99 euro per jaar.

Ook op MotoGP.com is het mogelijk om een streamingabonnement af te sluiten en zodoende niets van de actie te missen. Het gaat dan om de zogenaamde Videopass. Via deze dienst kun je niet alleen de MotoGP-races van dit seizoen zien, ook staan er tal van historische races online en is het mogelijk om (exclusieve) documentaires terug te kijken. Verslag is altijd Engelstalig en is in handen van Steve Day, Matthew Birt en pitreporter Simon Crafar. Een abonnement op de VideoPass kost in 2021 139,99 euro voor het hele seizoen.

Hoeveel ronden telt de Grand Prix van Portugal?

Het Algarve International Circuit is 4,6 kilometer lang en heeft in totaal vijftien bochten. Het ronderecord staat op naam van Miguel Oliveira, de Portugees reed tijdens de kwalificatie van vorig jaar 1.38.892. De Grand Prix van Portugal duurt zondagmiddag 25 ronden. Normaal gesproken duurt een MotoGP-race tussen de 40 en 45 minuten.