Binder naar fabrieksteam KTM, Lecuona debuteert in MotoGP

Binder zou volgend seizoen zijn debuut maken in de MotoGP, hij werd aangetrokken als vervanger van Hafizh Syahrin bij Tech 3. Na het vroegtijdige vertrek van Johann Zarco bij het fabrieksteam had KTM moeite een vervanger te vinden omdat er maar weinig rijders beschikbaar waren, maar ook omdat men bij Tech 3 de sterk presterende Miguel Oliveira graag binnen boord wilde houden. Als gevolg daarvan heeft KTM nu besloten Binder direct naar het fabrieksteam te sturen, het Tech 3-zitje gaat naar de Spanjaard Iker Lecuona.

“Het is duidelijk dat we onze plannen voor 2020 moesten herzien na de aankondiging [van Zarco] halverwege het seizoen”, zei KTM Motorsport-teambaas Pit Beirer. “We hebben nagedacht en gesproken over onze vervolgstappen en we hebben besloten om jonge rijders met ervaring in andere klassen de kans te geven om te laten zien wat ze kunnen bereiken.”

Naast Oliveira maakten alleen KTM-testrijder Mika Kallio en voormalig KTM-coureur Bradley Smith een reëele kans op het zitje bij het fabrieksteam. De 36-jarige Kallio werd de afgelopen races getest voor een mogelijk zitje voor 2020, maar het merk koos voor de jeugd. Binder heeft de afgelopen zomer al op de RC16 mogen testen en won in 2016 de Moto3-titel voor het Oostenrijkse merk. Hij maakt in theorie nog kans op de titel in Moto2, hij staat met nog drie races te gaan op 50 punten achterstand van Alex Marquez.

“Ik ben heel blij met het duo dat we voor 2020 hebben. We hebben er lang over gesproken, maar ik denk dat KTM een goede beslissing genomen heeft”, zei KTM-teammanager Mike Leitner. “Met Pol hebben we een hele sterke rijder die resultaten kan scoren, Brad heeft in andere klassen laten zien waar hij tot in staat is. Hij is een van de coureurs die altijd aan ons merk verbonden is geweest. Het wordt een uitdaging voor hem, maar hij heeft een mooie toekomst voor zich in de MotoGP.”

De 19-jarige Lecuona had voor 2020 al een contract getekend bij het door Ajo Motorsport gerunde KTM Moto2-team, maar de Oostenrijkse fabrikant heeft aangekondigd haar programma op het tweede niveau stop te zetten. Lecuona debuteerde in 2016 in de Moto2, scoorde vorig jaar zijn eerste podium in Valencia en staat momenteel elfde in het kampioenschap. Hij is na Binder de best geplaatste KTM-rijder in de Moto2.