Crutchlow verwachtte meer van Nakagami in 2019

Nakagami sloot zijn seizoen af met een teleurstellende zestiende plek tijdens zijn thuisrace in Motegi. Aan de laatste drie MotoGP-races van het jaar kan hij niet deelnemen vanwege een geplande operatie aan zijn schouder. De Japanner wil graag een derde seizoen op rij bij Team LCR blijven om op de Honda-specificatie van 2019 te rijden, terwijl Crutchlow naar de 2020-spec gaat.

Net als fabrieksrijder Jorge Lorenzo heeft Crutchlow meermaals kritiek geuit over het lastige karakter van de RC213V ten opzichte van de vorige motor. Marc Marquez heeft daar als enige niet zoveel moeite mee en prijst de hogere snelheid, al geeft hij toe de mening van zijn collega's te delen. Crutchlow zegt dat Nakagami het waarschijnlijk wat makkelijker had op de huidige motor dan die waar hij volgend jaar op komt, maar verwachtte meer van zijn teamgenoot. "Natuurlijk blijft de motor evolueren, want die van 2020 lijkt op die van dit jaar. De 2019-spec en 2020-spec zullen dichter bij elkaar liggen dan die uit '18 en '19", vertelde hij aan Motorsport.com.

"Hij krijgt een goede motor, maar een die nu nog lastig te besturen is. Ze zullen dat wel doorontwikkelen, net als geldt voor de machine waarop hij dit seizoen reed. Het is lastig te zeggen, maar hij heeft opnieuw resultaten nodig. Ik had verwacht dat hij sterker zou zijn, vooral na zijn resultaat in Mugello [de vijfde plek]. Ik dacht dat hij podiumplekken zou scoren op de kampioensmachine van vorig jaar. Wel denk ik dat hij steeds sterker wordt en volgend jaar lastig te verslaan zal zijn."

De vijfde plek in Mugello was het hoogtepunt van Nakagami, maar sinds de crash in Assen is zijn vorm afgenomen. Dat heeft te maken met de pijn die hij heeft overgehouden aan zijn geblesseerde schouder, iets wat hem in Japan erg belemmerde. Nakagami zou zelf zijn seizoen met een zes beoordelen. "Sommige races had ik het gevoel dat ik iets beter kon presteren. In Mugello had ik P5 weer niet verwacht maar sinds Assen gaat het minder. Het is jammer zo het seizoen te eindigen. Hopelijk kunnen we volgend jaar echt laten zien waartoe we in staat zijn."

Met medewerking van Jamie Klein