MotoGP-eindrapporten: Hoe scoorden de coureurs in 2020? [Deel 1]

Voor de eindrapporten van 2020 hebben de drie MotoGP-volgers van Motorsport.com Nederland hun cijfers en bevindingen over de betreffende coureur op een rij gezet. Het betreft hierbij alle coureurs die volgens het officiële eindklassement een race gefinisht zijn. Repsol Honda-coureur Marc Marquez crashte in de eerste race van dit seizoen en is daarna niet meer in actie gekomen. Hoewel we hem zouden kunnen beoordelen op de halve race die hij reed, geeft dat niet helemaal een eerlijk beeld. De uitgedeelde cijfers zijn vervolgens verwerkt tot een gemiddelde. Elke beoordeling wordt vanzelfsprekend toegelicht in het onderstaande artikel, op volgorde van de eindstand van het klassement.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing – 7,1

Binder is een supertalent en liet dat zien met een briljante overwinning in Brno. Hij was elders ook sterk, maar wist dat niet om te zetten in goede resultaten. Kwalificaties zijn een zwak punt, in sommige races was hij iets te wisselvallig. Krijgt als oogappel van KTM de tijd om zich te ontwikkelen en weet maar al te goed wat hij fout doet. Als Binder leert van de gemaakte fouten, kan hij binnen enkele jaren toetreden tot de top-vijf.

Danilo Petrucci, Ducati Team – 5,7

Een krappe voldoende voor Petrucci, die eigenlijk vanaf het eerste moment aan een verloren seizoen bezig was. Hij kon zich niet aanpassen aan de motorfiets en achterband, maar was bovenal het vertrouwen binnen Ducati kwijt. Presteerde onwaardig voor een fabrieksteam, maar redde het vege lijf met een schitterende zege in Le Mans. Hij liet daar zien een uitstekend regenrijder te zijn. Telt de dagen af tot hij op de KTM mag stappen, interessant om te zien of hij zijn reputatie daar weer kan opbouwen.

Johann Zarco, Avintia Racing – 7

Na zijn scheiding met KTM heeft Zarco zijn carrière weten te redden bij Ducati. Scoorde een podium in Tsjechië, maar kwam ook iets te vaak negatief in het nieuws. Was de veroorzaker van de megacrash in Oostenrijk en stak in Portugal met een rokende motor de baan over. Zijn reputatie is niet al te best, zeker niet onder collega-rijders. 2021 wordt het jaar van de waarheid voor Zarco, die zijn waarde kan bewijzen voor Ducati.

Alex Marquez, Repsol Honda – 6,8

Het cijfer van Alex Marquez is misschien wel aan de lage kant als we alle factoren in acht nemen. De debutant stond er grotendeels alleen voor bij Repsol Honda na de blessure van zijn oudere broer, maar deed het heel goed. Hij haalde in de eerste tien races van het jaar de finish en scoorde twee podiumfinishes, waarvan met name de eerste in Le Mans heel knap was. Twee dure fouten in Valencia en Aragon kostten hem de rookietitel. Marquez heeft dit jaar in ieder geval bewezen dat hij in de MotoGP thuishoort.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing – 5,5

Het was niet het jaar van Rossi. Begon aardig met een podium in Andalusië, maar vier achtereenvolgende uitvalbeurten en tussendoor twee gemiste races door corona maakten het tot een van de lastigste seizoenen uit de carrière van de 41-jarige Italiaan. Zijn tijd in het fabrieksteam is voorbij en het is aan Rossi om volgend seizoen weer een mooie voldoende te halen na een matig jaar.

Francesco Bagnaia, Pramac Ducati – 6,2

Bagnaia maakte dit seizoen niet de stap die enkele andere coureurs in hun tweede seizoen wel maakten. Hij raakte geblesseerd in Brno en dat speelde hem parten. Het podium in Misano was een welkome opsteker, maar het viel al met al toch een beetje tegen. Bagnaia is nog jong en heeft tijd. Hij krijgt volgend seizoen de kans bij het fabrieksteam, maar moet echt een grote stap maken.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini – 6,2

Espargaro is een van de meest ondergewaardeerde coureurs op de MotoGP-grid en kende een lastig seizoen toen Iannone geschorst werd. Hij stond er daardoor grotendeels alleen voor. Maakte individuele fouten en kon het potentieel van de Aprilia niet altijd benutten. Ondanks verzachtende omstandigheden niet het beste seizoen van Espargaro. Heeft een dik contract getekend en gaat daarom nog twee jaar door. Hopelijk kan hij ook op sportief vlak weer gelukkig worden bij de Italiaanse renstal.

Cal Crutchlow, LCR Honda – 5,7

In zijn afscheidsjaar hebben we niet de echte Crutchlow gezien, vooral omdat hij geen moment echt fit is geweest. Had het als mensenmens niet makkelijk in een paddock zonder zijn vrouw en dochter en kwam derhalve tot de conclusie dat hij niet verder wilde. De eerste startrij in de kwalificatie op MotorLand Aragon was een knappe prestatie, maar over het hele seizoen bekeken presteerde hij toch wel wat magertjes. Gaat bij Yamaha een nieuwe roeping tegemoet, nu hopen dat Yamaha een fatsoenlijk testprogramma op poten zet.

Stefan Bradl, Repsol Honda – 5,5

Het is niet makkelijk om vanuit een rol als testrijder de stap te zetten naar de functie van voltijd racerijder. Bradl was daar dit seizoen het levende bewijs van, net als Smith bij Aprilia. De Duitser toonde progressie en sloot het seizoen af met vier achtereenvolgende puntenfinishes. Maakte in Portimao indruk. Heeft nieuw Honda-contract op zak en heeft het merk met name in de tweede helft van het jaar kunnen voorzien van waardevolle data.

Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 – 6

Kwam zonder verwachtingen binnen bij Poncharal, als de grote onbekende in 2020. Lecuona is pas twintig en moest veel leren. Na drie achtereenvolgende DNF’s in de eerste races moest hij progressie tonen. Dat deed hij met drie top-tien noteringen. De druk staat volgend seizoen op de ketel, KTM heeft meer jonge ijzers in het vuur die de potentie hebben om door te stoten naar de MotoGP.

Bradley Smith, Aprilia Racing Team Gresini – 5,3

Moest net als Bradl de stap maken van testrijder naar racer. Hij deed dat iets minder goed. De RS-GP als machine is wel beter geworden en het verschil met de rest is kleiner, maar Aprilia moet hard blijven werken om het gat met de rest verder te reduceren. Smith kan daar een belangrijke rol in spelen als testrijder. Aprilia shopte overal en nergens voor een vervanger voor de geschorste Iannone, Smith is een gedegen kandidaat maar kreeg in eerste instantie niet de voorkeur. Dat hij nu toch kans maakt, bewijst dat ze hem bij Aprilia toch nog niet helemaal vergeten zijn.

Tito Rabat, Avintia Racing – 5

De laatste privérijder op de MotoGP-grid kende een moeilijk seizoen. Was steevast in de achterhoede te vinden, kreeg het stempel veldvulling. Zijn fysieke problemen na de crash in 2018 op Silverstone speelden hem ook dit jaar nog parten. Rabat verdwijnt van de grid en daarvoor komt jong en fris talent terug. Hopelijk komt hij elders (lees: WK Superbikes) nog aan de bak.

Marc Marquez, Lorenzo Savadori, Mika Kallio en Michele Pirro

Dit viertal kwam dit seizoen op enig moment in actie tijdens een race van het MotoGP-wereldkampioenschap, maar er is te weinig informatie en referentiemateriaal beschikbaar om tot een goede beoordeling te komen. In het geval van Marquez werd hij vroegtijdig uitgeschakeld na een aanvankelijk indrukwekkende opmars en een even indrukwekkende redding aan het begin van de Spaanse GP. Hij kwam daarna niet meer in actie. Savadori, Kallio en Pirro kwamen dit seizoen een of meerdere races in actie, maar een gedegen beoordeling op basis van een paar races is niet mogelijk.

Redactionele noot:

De scores van de MotoGP-coureurs zijn tot stand gekomen met medewerking van Tim Gerth en Ronald Vording. Hieronder staan de individuele cijfers op een rij, die samen tot een gemiddelde verwerkt zijn. Op- of aanmerkingen op de beoordelingen? Discussieer hieronder mee over de prestaties van de verschillende coureurs in 2020.