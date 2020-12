KTM behoudt MotoGP-testrijders Pedrosa en Kallio

Kallio maakt al sinds de start van het MotoGP-project van KTM deel uit van het testteam. Sindsdien reed hij talloze ronden op de Oostenrijkse machine en kwam diverse malen als wildcardrijder en invaller in actie in Grands Prix. In 2019 versterkte KTM het testteam met de ervaren Dani Pedrosa. De 31-voudig GP-winnaar hing zijn racehelm aan de wilgen, maar kon het aanbod uit Oostenrijk niet weerstaan. De Spanjaard heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de RC16 tot racewinnaar. Brad Binder en Miguel Oliveira kwamen met de machine driemaal als winnaar over de streep.

KTM-baas Pit Beirer zei over het aanblijven van sterkhouders Kallio en Pedrosa: “We zijn blij de stabiliteit en kennis te behouden. In 2020 hebben we kunnen laten zien hoe goed en snel we achter de schermen werken aan ons MotoGP-programma. De input van Mika en Dani was belangrijk voor de geboekte progressie.” Pedrosa voegde toe: “KTM wil graag verbeteren en ik ben blij om met hen samen te blijven werken en de rijders te helpen grotere doelen te bereiken.”

Na het vertrek van Pol Espargaro vormen Binder en Oliveira in 2021 het rijdersduo van KTM. Oliveira komt over van satellietteam Tech3, dat ook met KTM-machines rijdt. De Spanjaard Iker Lecuona en de van Ducati overgekomen Danilo Petrucci rijden in 2021 voor dat team.