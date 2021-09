Bagnaia nog gemotiveerder dan voorheen na eerste MotoGP-zege

Na zijn eerste overwinning van vorige week in Aragon, voelde Bagnaia nog meer motivatie om te pushen in Misano. Dat circuit ligt vlakbij de trainingsbasis van Valentino Rossi, waar de 24-jarige coureur uit Turijn nog altijd kin aan huis is. Dankzij de vele trainingsmeters op het circuit van Misano heeft het circuit zich ontwikkeld tot een van de persoonlijke favorieten van Bagnaia. Dat is dit weekend duidelijk zichtbaar. De Italiaan is al het hele weekend ijzersterk, scoorde zaterdagmiddag pole-position en deed dat ook nog eens met een overtuigend ronderecord.

“Na de overwinning van vorige week was de motivatie om goed te presteren nog groter”, bekende Bagnaia na het scoren van zijn derde pole. “Het is een mix van twee dingen die ervoor gezorgd hebben dat ik hier gemotiveerd ben. Ik heb hier dit jaar veel gereden op de Panigale (superbike van Ducati) en ik heb er erg van genoten. Dit is een moeilijk circuit, iet was voor mij een van mijn minste circuits voor ik aansloot bij de Academy. Nu is het een van m’n favorieten, ik rijd hier graag. Het is een technisch circuit, maar ook omdat we hier voor eigen fans rijden. Dat zorgde ervoor dat ik erg gemotiveerd ben, ik was klaar om meteen hard te gaan. Ik focus me nu op de race van morgen, ik hoop dat we de mensen op de tribune weer kunnen laten juichen.”

Zijn teamgenoot Jack Miller eindigde net als een week geleden op de tweede plaats in de kwalificatie. De Australiër weet dat Bagnaia qua racetempo weer een van de sterkste coureurs is en ziet het wel zitten om een rol te spelen als Bagnaia weer de snelste blijkt te zijn. “Voor mij is het altijd een race waarin ik mezelf centraal stel, maar we moeten zien hoe het zich ontvouwt”, verklaarde Miller. “Pecco heeft op dit circuit een geschiedenis en is op papier een van de snellere coureurs. Als hij weer besluit weg te rijden, ben ik graag degene die erachter zit en als ‘blocker’ fungeert. Het heeft niet zoveel zin om daar nu al over te speculeren. We moeten wachten tot de race morgen begint, dan weten we echt waar we staan, hoe het voelt, wat de motor doet en hoe we kunnen scoren.”