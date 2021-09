Mir over wieltjeszuiger Marquez: “Hoe werd hij acht keer kampioen?”

Marquez stelde zaterdag voor om Honda-testrijder Stefan Bradl te gebruiken als referentie in Q1. HRC keurde dat plan goed en Marquez eindigde in die sessie op de eerste plaats, waarmee hij zich plaatste voor Q2. In dat tweede deel van de kwalificatie koos hij het wiel van Francesco Bagnaia, die later op pole-position eindigde. Marquez kon hem niet bijhouden en kwam ten val in de negende bocht. Eerder op de dag was de Spanjaard van plan om de Suzuki-rijders Alex Rins en Joan Mir te volgen, maar was zijn team te langzaam bij het verwijderen van de bandenwarmers. Marquez heeft eerder toegegeven dat hij andere coureurs nodig heeft om mee te kunnen, maar dat hij het liever niet nodig heeft.

Desondanks stak Mir kritisch van wal over het gedrag van de Honda-man. “We weten allemaal wat Marc altijd doet hè, hij heeft een wiel van een ander nodig om sterk te zijn. Ik weet niet, voor mij is het soms lastig te begrijpen hoe hij acht keer wereldkampioen geworden is en dat hij het niet op eigen kracht kan doen. Hij heeft altijd iemand anders nodig. Maar goed, dat is het spel dat Marquez graag speelt. Vandaag wilde hij mij volgen, ik probeerde mijn eigen ding te doen. Hij volgde mij, maar het maakte mij niets uit. Ik geef alles en probeer zo goed mogelijk te werken voor de race van zondag.”

De kwalificatie van Mir liep niet volgens plan. Gedurende Q2 kreeg hij per ongeluk een melding op zijn dashboard dat hij zich in de pits moest melden, maar dat bleek een fout te zijn. Daarmee verspeelde Mir kostbare tijd. Een crash van Fabio Quartararo zorgde ervoor dat hij zich in de laatste ronde niet meer kon verbeteren. “De kwalificatie verliep niet heel fijn”, aldus Mir. “We hadden niet de potentie om voor pole te vechten, maar in de tweede run had ik wel wat meer kunnen doen. De eerste run was slecht vanwege een probleem met de voorband, dat moeten we analyseren. Tijdens de tweede run kreeg ik een bericht op mijn dashboard dat ik in de pits moest komen, ik besloot dat op te volgen. Ik wist niet of er iets verkeerd was met de motor, maar toen bleek het een fout te zijn. De omstandigheden in de kwalificatie hebben me niet geholpen, maar ik hoop dat het team ervan leert. We zullen het probleem analyseren.”