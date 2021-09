Bagnaia scoort tweede MotoGP-pole op rij voor Miller en Quartararo

Kwalificatie 1: Weer een crash van Rossi, Bastianini sterk

Met veertien rijders was de eerste sessie van de MotoGP-kwalificatie in Misano sterk bezet. Aleix Espargaro was ondanks een geschrapte ronde in VT3 toch rechtstreeks geplaatst. Hij kreeg zijn plek voor de kwalificatie terug waardoor Ducati-wildcard Michele Pirro aan de bak moest in Q1. Voor Valentino Rossi was het voor zijn eigen publiek geen eenvoudige middag. Na een crash in de derde training ging hij halverwege Q1 weer onderuit. Deze keer kwam het omdat hij te langzaam reed en de temperatuur uit de banden weg was. Rossi's voorwiel gleed weg bij het insturen van bocht 15 en een belangrijk deel van de sessie was daardoor verloren voor de Italiaan. Zijn poulain Franco Morbidelli deed het heel aardig. De nieuwe fabrieksrijder van Yamaha produceerde een 1.32.296 in de eerste fase van de sessie, Enea Bastianini was echter sneller. Hij stond met een 1.31.876 aan kop. De tweede run moest echter uitsluitsel brengen over de twee coureurs die mee mochten naar Q2.

Duidelijk was ook dat Marc Marquez uit zijn kot moest komen. De coureur had geen beste tijd gereden in de eerste run. Hij had Stefan Bradl als referentie voor hem in de tweede run, maar dat bracht hem niet naar de koppositie. Marquez noteerde de voorlopige tweede tijd, maar een verbetering bleef daarna even uit. Dat had te maken met twee crashes van Brad Binder (bocht 1) en Takaaki Nakagami (bocht 8) waardoor gele vlaggen gezwaaid werden. Voor een laatste poging konden rijders zich nogmaals opladen. Rossi was de eerste die de finish haalde met zijn tweede motor, hij kwam niet tot een verbetering.

Ook de andere coureurs kwamen niet tot een verbetering. Luca Marini deed een moedige poging, maar hij bleef op twee tienden van Marquez steken. Daardoor ging Bastianini als snelste door, maar ook Marquez deed genoeg. Met een 1.32.029 stond hij net voor Nakagami en Pirro. Marini werd vijfde voor Morbidelli. Brad Binder kon zijn weg niet meer vervolgen na de crash, hij start zondag als zeventiende. Bradl werd achtste voor Alex Marquez en Iker Lecuona. Miguel Oliveira kent opnieuw een moeilijk weekend, hij werd elfde voor een ervaren Italiaans trio: de laatste startrij wordt zondag bezet door Danilo Petrucci, Valentino Rossi en Andrea Dovizioso.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van San Marino

Kwalificatie 2:

In de tweede kwalificatiesessie waren alle toprijders uit het kampioenschap vertegenwoordigd, de ogen van hun monteurs waren deels gericht op de donkere wolken die langzaam richting het circuit kwamen. De wind kreeg ook wat meer macht, maar het bleef in eerste instantie gewoon droog voor Q2. De coureurs verspilden geen tijd en gingen massaal de baan op voor de eerste run. Fabio Quartararo opende het bal met 1.32.097, maar die tijd was lang niet genoeg. De Fransman zette nog een keer aan en verbeterde zich naar 1.31.367. Hij was daarmee zo'n drie tienden sneller dan Pecco Bagnaia en Jorge Martin, die tot dan toe een redelijk anoniem weekend afwerkte. Marquez kwam ook aardig uit de verf in het eerste deel van de sessie, hij klokte de vierde tijd. Na de eerste run stonden de Suzuki's op P9 en P10, zij hadden werk aan de winkel om nog iets van de kwalificatie te maken.

Marquez vond in Bagnaia een goede referentie. De eerste vliegende ronde was weinig veelbelovend, maar Marquez zat blijkbaar al behoorlijk op de limiet. Hij crashte in bocht 9 en zijn sessie was daarmee voorbij. Niet veel later ging ook Aleix Espargaro onderuit in de vierde sector. Terwijl dat allemaal gebeurde zette Bagnaia voor nog een snelle ronde aan. Hij verpulverde de tijden in de eerste sector en nam het voordeel mee, hij klokte 1.31.065 en dat was een verbetering van het ronderecord. Jack Miller maakte het Ducati-feest compleet door op te stomen naar de tweede plaats. Het was daarna weer aan Quartararo om te reageren, hij kon weinig doen in zijn eerste vliegende ronde van de tweede run.

Die reactie kwam niet omdat Quartararo bij het insturen van de eerste bocht crashte, een zeldzame fout van de Fransman. Hij stond op dat moment nog derde, maar zat in de wachtkamer. De gele vlaggen in de eerste sector betekenden echter dat niemand zich meer kon verbeteren. Martin bleef op de tweede plek staan, Zarco kwam niet ver. Pol Espargaro was een van de weinigen die zich kon verbeteren, hij stoomde op naar de zesde plaats ten koste van teamgenoot Marquez. Aleix Espargaro moest genoegen nemen met P8 voor Alex Rins en Maverick Viñales op de Aprilia.

Joan Mir kende een dramatische kwalificatie, hij had gedurende de sessie problemen met de machine en kwam niet verder dan P11. Enea Bastianini was de hekkensluiter in Q2.

De MotoGP Grand Prix van San Marino begint zondagmiddag om 14.00 uur.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van San Marino