Dovizioso ‘leerde veel’ van moeilijke openingsfase MotoGP-seizoen

“Ik ben heel erg blij met deze comeback. Zeker na de races in Brno en Jerez, het gevoel met de motor was daar heel slecht”, aldus Dovizioso nadat hij Ducati de vijftigste overwinning in MotoGP bezorgde. “Ik kon niet remmen en kon niet rijden zoals ik wilde, dat was erg frustrerend. Maar we hebben de beide races geanalyseerd en veel geleerd. Dat hebben we hier in de eerste training in praktijk kunnen brengen, we werkten meteen een stuk beter.” Tijdens de eerste race van het seizoen in Jerez stond de coureur nog op het podium, maar tijdens de GP’s van Andalusië en Tsjechië liep het vervolgens voor geen meter.

Dit had vooral te maken met de nieuwe achterband van Michelin. Het nieuwe rubber geeft aan weerszijden meer grip en de 34-jarige Italiaan kon de machine op die manier niet zo laten glijden als hij doorgaans deed. Ook moest hij zijn aanvallende remstijl aanpassen. Uiteindelijk was die aanpassing van doorslaggevend belang. “Het ging meer om mijn aanpak van het remmen dan om de motor. De nieuwe achterband heeft voor iedereen veel veranderd. Dat is ook de reden dat het kampioenschap zo vreemd is. Ik ben heel blij, het was belangrijk voor ons om op deze positie te komen en de overwinning is heel mooi meegenomen.”

Gevraagd of een overwinning en een eventuele wereldtitel - Dovizioso staat nu tweede in de WK-stand - verandering konden brengen in de situatie met Ducati, zei hij stellig: "Nee."

Gedwongen op soft na de herstart

Na de herstart, die nodig was na de megacrash van Johann Zarco en Franco Morbidelli, moest Pramac Ducati-rijder Jack Miller gedwongen op de softs vertrekken omdat hij de gewenste raceband (de medium) niet meer tot zijn beschikking had. Hij lag aanvankelijk aan de leiding en had een marge van een seconde, maar de soft werd snel minder en Miller werd zodoende weer in de kraag gevat door de achtervolgers Dovizioso en Joan Mir. Die laatste kwam hem in de voorlaatste bocht nog voorbij, een derde plaats was het resultaat.

“[De herstart over] twintig ronden, dat duurt nog best lang op dit circuit”, aldus Miller. “Ik had geen andere optie dan de soft te steken. De keuze ging tussen de harde band, die had ik helemaal niet gebruikt, of de soft waar ik een paar rondjes mee had gereden. Daar koos ik voor en heb geprobeerd om weg te rijden. Dat werkte niet helemaal, maar moet ik misschien aan werken. Ik had een marge van een seconde, maar dat kon ik niet lang volhouden. De voorband werd heel warm en begon te trillen. Ik probeerde het te managen en ik hoopte dat ik bij Dovi en Mir kon blijven, maar ik maakte een kleine fout bij het verdedigen [van de tweede plaats]. Ik wilde het gaatje dichthouden, maar toen ik dat deed begon de voorkant te springen en ging ik buiten de baan. Vorig jaar verloor ik al een podium hier, dat wilde ik niet nog een keer.”