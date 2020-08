Morbidelli: Zarco 'gaf niets om ons' tijdens crash

De Petronas SRT-rijder was zondag betrokken bij een angstaanjagend ongeluk tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De coureur probeerde Zarco in te halen bij het remmen voor de langzame tweede bocht, maar de Fransman probeerde zijn lijn te verdedigen. Beide coureurs gingen onderuit, Zarco’s machine ging rechtdoor de barriers in bij bocht 3 terwijl de Yamaha van Morbidelli ternauwernood langs Valentino Rossi en Maverick Viñales vloog.

Morbidelli heeft geen serieuze verwondingen overgehouden aan het incident en hoopt volgend weekend gewoon weer in actie te komen. In een reactie verklaarde hij bij Sky Italia: “Zarco is een halve killer (in het Italiaans 'mezzo assassino'). Om op deze manier te remmen met 300 kilometer per uur, dan blijkt wel dat je weinig om jezelf en de anderen op de baan geeft. Ik hoop dat hij door dit ongeluk iets meer gaat nadenken. Het was erg gevaarlijk voor mij, voor hemzelf maar ook voor Valentino en Maverick. Het spijt me, ik kon er niets aan doen. Ik begon te remmen en toen veranderde Johann ineens van richting, hij ging ver van zijn lijn. Ik kon er niets aan doen om hem te ontwijken, ik werd gewoon meegezogen.”

Zarco kwam er vanaf met een paar brandwonden, de coureur is tot op heden nog niet bestraft voor het incident. De Avintia-rijder verklaarde dat hij niet met opzet van richting veranderde tijdens het remmen. Na afloop sprak hij met Rossi en Morbidelli om uit te leggen “dat hij geen idioot” is. “De slechte dingen die zij [Rossi en Morbidelli] dachten, dat ik het met opzet deed, dat ik Morbidelli wilde stoppen…”, zei Zarco. “Dat was niet mijn gedachte. Ik was aan het remmen, ik ben me daar bewust van. Toen ik aan het remmen was, had ik geen slechte gedachten. Ik zag Franco in het medisch centrum en we hebben elkaar geknuffeld, we zijn beide enorm geschrokken. Toen voelde ik me slecht, er werden slechte dingen gezegd door Franco en [Valentino]. We hebben tien minuten [met Rossi] gesproken. Ik heb uitgelegd wat er gebeurde en het is nu veel beter. Het was een enorm slecht moment, gelukkig is er niemand gewond geraakt. Ik heb net tien minuten met Rossi gesproken om duidelijk te maken dat ik geen idioot ben.”

Met medewerking van Matteo Nugnes