Dovizioso denkt niet aan titelstrijd 'tot we zelf snel zijn'

Dovizioso’s Grand Prix van Catalonië was zondag binnen enkele honderden meters klaar toen hij meegenomen werd in de val van Johann Zarco. Dat was te voorkomen geweest als de vice-kampioen van 2017, 2018 en 2019 zich niet op de achttiende plaats had gekwalificeerd. De problemen van Dovizioso zijn inmiddels uitvoerig besproken. De Italiaan heeft moeite met de aanpassing aan de achterband, die Michelin dit jaar introduceerde. De constructie van het rubber is stijver en geeft meer grip, maar Dovizioso heeft zijn remstijl daarom wel fors aan moeten passen. Hoewel op de data duidelijk zichtbaar is wat hij moet doen, is de 34-jarige Italiaan er tot op heden nog niet in geslaagd om het daadwerkelijk om te zetten in betere prestaties.

Voor de Catalaanse GP stond Dovizioso nog aan de leiding, maar na de zege van Fabio Quartararo kijkt hij tegen een achterstand van 24 punten aan. Gevraagd of hij nog aan het kampioenschap denkt na een nieuwe tegenslag, zegt hij: “Er is nog steeds hoop voor het kampioenschap, maar we moeten wel snel zijn. Dat moeten we eerst bereiken en dan kunnen we pas aan het kampioenschap denken. Ik hoop dat we in Le Mans sterker kunnen zijn, hopelijk kunnen we daar met het remmen een stap maken en beter rijden. Anders wordt het heel moeilijk.” In een compact seizoen met slechts veertien races is elke misstap behoorlijk kostbaar, weet Dovizioso. “Elke race is zo belangrijk. Het is nog spannend in het kampioenschap en alles kan nog gebeuren. Elke race wordt steeds belangrijker. We hebben nog zes races te gaan en het kampioenschap is nog steeds open. Er is nog veel mogelijk, maar dat maakt het wel frustrerend dat we in Barcelona geen punten hebben gescoord. Het is een heel compact jaar. We moeten zorgen dat we snel genoeg zijn, maar als dat niet zo is hebben we ook geen reden om over het kampioenschap te praten.”

De MotoGP-titelstrijd is halverwege het seizoen nog nooit zo close geweest. Dat heeft naast de wisselvallige prestaties van de koplopers ook te maken met een andere zaak. “Waarom denk je dat Quartararo gewonnen heeft? Dat is hetzelfde. Bijna iedereen heeft nu een fabrieksmachine en dus ligt het meer aan de rijder en de manier waarop die rijder zijn stijl gebruikt op de machine”, wijst Dovizioso op het feit dat satellietrijders in het verleden beschikten over aanzienlijk minder competitief materiaal. “Het aanpassen aan de band is wat dat betreft heel belangrijk. Dit seizoen is de band zo veel meer veranderd dan wat iedereen verwacht. Om je daaraan aan te passen is heel moeilijk en het gaat niet alleen om de afstelling of om de motor. De band is heel bepalend voor dit kampioenschap. Met dezelfde band als vorig jaar waren de resultaten ook ongeveer hetzelfde geweest als vorig jaar. Alles hangt samen met de constructie van die nieuwe band.”