Quartararo: Overwinning in Barcelona “voelt beter dan Jerez”

Na vijf matige races mocht de leider in het wereldkampioenschap MotoGP eindelijk weer eens smullen van de champagne. Quartararo verschalkte achtereenvolgens Jack Miller, Valentino Rossi en Franco Morbidelli waarna hij probeerde weg te rijden. Uiteindelijk haalde hij ternauwernood de finish van de race met een voorsprong van minder dan een seconde op Suzuki-coureur Joan Mir, die in de slotfase opnieuw sterk op kwam zetten.

“Het was het mooiste moment van m’n leven, nog beter dan de races in Jerez”, aldus Quartararo. “Als je in een goede flow zit en je wint, dan komt dat niet onverwacht. Je weet dat je het goed kunt doen. Nu had ik vijf races op rij waar het niet geweldig ging en om dan te winnen is geweldig. Er gingen veel emoties door m’n hoofd, ik dacht aan m’n familie. Ik heb kort voor de race nog met m’n broer gesproken. Ik had vandaag veel vertrouwen, ik voelde me ontzettend goed. Het is fantastisch om hier weer te staan.”

Quartararo was verrast dat hij ‘ineens’ een grote voorsprong had in de race, hij wist niet van de valpartij van Rossi. “Eerlijk gezegd wist ik niet hoe groot m’n voorsprong was, omdat ik negen ronden niet naar m’n pitbord had gekeken”, vervolgde hij. “Toen ik eerst zag dat Franco er stond, wist ik dat hij niet ging stoppen met pushen. Later zag ik een groot gat van 3,8 seconden naar Morbidelli en dat vond ik vreemd. Ik zag dat Mir eraan zat te komen, maar ik kon niets meer doen. M’n achterband was naar de vaantjes en ik was al maximaal aan het pushen. Ik had niet echt gespaard. Wat dat betreft heb ik het goed berekend, als het nog een ronde had geduurd was ik tweede geëindigd.”

Na afloop van de race was Quartararo behoorlijk emotioneel. Eerder deze week zei MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez dat hij 'veel meer' van de Fransman had verwacht. Gevraagd of Quartararo zich iets aantrok van die woorden, zei hij: “In tegendeel. Ik heb donderdag met Marc gesproken toen hij hier was. Als hij nu zoiets zegt of niet, maakt voor mij niets uit. Maar hij heeft ook gelijk want ik had zelf ook gedacht dat ik beter zou presteren. Wat dat betreft kan ik me er wel in vinden. Ik geef niets om zo’n uitspraak, maar het is vooral fijn dat we weer winnen.”