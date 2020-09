Marquez had 'veel meer verwacht’ van Quartararo na eerste races

Marquez brak bij de eerste race van het seizoen op Jerez zijn rechter bovenarm. Een week later probeerde de Honda-rijder nog wel terug te keren, maar fysiek bleek hij daar niet goed genoeg voor. Een tegenslag in het herstel zorgde ervoor dat Marquez vervolgens opnieuw onder het mes moest, waardoor hij op zijn minst tot eind oktober uit de roulatie lijkt te zijn. De twee races op Jerez werden gewonnen door Fabio Quartararo en daarmee nam hij de leiding in de titelstrijd. Die verloor de rijder van Petronas SRT vervolgens aan Andrea Dovizioso, omdat de Fransman tussen de races in Tsjechië en San Marino slechts twintig punten scoorde.

Eerder noemde Marquez Quartararo en Dovizioso de grootste kanshebbers op de wereldtitel, maar in een door Honda gepubliceerd interview zegt de wereldkampioen dat hij van beide rijders meer had verwacht. “Het is waar dat ik in Oostenrijk zei dat Quartararo en Dovizioso de favorieten waren [om voor de titel te vechten]”, zei Marquez. "Maar eerlijk gezegd had ik meer van ze verwacht. Ik verwachtte vooral van Quartararo meer, omdat hij de eerste twee races won door op een geweldig niveau te rijden. Maar nu weet ik niet wat er met hem gebeurt. Het kost hem veel moeite, zelfs bij een van zijn sterke punten: de kwalificatie. Dovizioso is consistent, maar hij heeft meer snelheid nodig als hij de titel wil winnen omdat we zien dat [Maverick] Viñales er is, net als [Joan] Mir. We hebben acht of negen rijders binnen 25 punten, dus het wordt interessant om te zien wat er tot het eind van het seizoen gebeurt.”

In afwezigheid van Marquez is het kampioenschap bijzonder spannend. Na de GP van Emilia-Romagna van afgelopen zondag staan de eerste vier rijders in de titelstrijd - Dovizioso, Quartararo, Viñales en Mir - binnen vier punten van elkaar. De toprijders zijn niet consistent en Marquez geeft toe dat dit lastig te begrijpen is. “Het lijkt erop alsof niemand deze wereldtitel wil winnen; niemand wil aan de leiding gaan. Het is lastig om de situatie te begrijpen, maar als je een rijder bent zal je het zeker iets beter begrijpen.”

Moment van terugkeer nog niet bekend

Marquez herstelt momenteel dus van een breuk in zijn rechter bovenarm. Vorige week pakte de Spanjaard het trainen weer op en hij merkt dat hij progressie boekt, maar hij weet nog niet wanneer hij weer op de motor kan stappen. “Als een rijder de doktoren hoort zeggen dat hij er drie maanden uit ligt, dan is dat een shock. Nu, na een eerste periode waarin alles heel langzaam ging en waarin ik geen vooruitgang merkte, begin ik te voelen dat ik grote stappen vooruitzet. Op welk punt ik zit? Ik weet dat ik dichterbij een terugkeer op de motor kom, maar ik weet niet of dat over een maand, twee weken of over twee maanden is. Mijn lichaam zal dat bepalen.”

Met medewerking van Lewis Duncan