Espargaro laakt zijn eigen gebrek aan consistentie na derde DNF

Espargaro reed op de achtste plaats toen hij tijdens zijn thuisrace in Barcelona ten val kwam. In de dertiende ronde verloor hij de controle over de machine. Als gevolg daarvan staat Espargaro nu op 51 punten achterstand van Fabio Quartararo op de twaalfde plek in het kampioenschap. Eerder dit seizoen ging Espargaro onderuit na een aanvaring met Johann Zarco in Brno, een week later clashte hij in Oostenrijk met merkgenoot Miguel Oliveira.

Het feit dat Espargaro maar punten ‘blijft verliezen’ is naar eigen zeggen behoorlijk pijnlijk. Met constante prestaties kun je dit jaar immers ver komen, meent de KTM-rijder: “Dit kampioenschap gaat zo heen en weer, het is moeilijk om er een voorspelling op te plakken. Van de derde plaats in Misano [een week eerder] naar een crash hier. Andrea Dovizioso crashte ook en is de leiding in het WK kwijt. Het kampioenschap is zo onvoorspelbaar, dus wie zegt dat het resultaat in Le Mans niet andersom kan zijn en dat de anderen dan fouten maken? Het mag duidelijk zijn dat deze nulscore ons niet helpt. Dat staat buiten kijf, maar het is moeilijk om te weten of het inderdaad pijnlijk is voor het kampioenschap. Waar ik meer van baal is dat ik nog nooit zo inconsistent ben geweest, ik heb nog nooit zoveel nulscores in korte tijd gehad. Daar voel ik me slecht over. We gaan van hoog naar laag en van laag weer naar hoog. Het voelt alsof alles steeds opgeschud wordt.

De lage temperatuur speelde Espargaro zondag parten. Hij gebruikte de medium compound voorband omdat de soft niet goed genoeg werkt onder de KTM. Het is iets waar KTM-rijders eerder dit seizoen over gesproken hebben, een probleem dat eerder al aangestipt werd door de coureurs van Honda. “We hebben het probleem wat Honda vorig jaar had, zij reden toen altijd met de hardere compounds”, verklaarde de Catalaan. “We moeten ten opzichte van Yamaha en Ducati altijd een stap harder wat betreft de voorband. Zodra we een soft gebruiken, kunnen we de motor niet goed afremmen. Als het zonnig was geweest, hadden we geen probleem gehad. Maar de medium werkte niet omdat het zo koud was. De andere optie was soft, maar die konden wij niet gebruiken. Het is wat het is. We hebben perfecte omstandigheden nodig, als het te koud of te warm is hebben we meer moeite.”