Quartararo bescheiden: “Ik kan Valentino niet vervangen”

Na een hectische transferwinter werd duidelijk dat negenvoudig wereldkampioen Rossi aan het eind van dit jaar moet wijken voor Quartararo. De twee ruilen in feite van plek, Rossi tekende afgelopen weekend in Barcelona een nieuw contract dat hem voor nog minimaal een jaar aan Petronas Yamaha SRT bindt. Yamaha moest begin dit jaar vroeg actie ondernemen om Quartararo binnenboord te houden nadat ook Ducati interesse toonde in de Fransman, ondanks dat Rossi aanvankelijk enkele races wilde rijden voor hij een beslissing zou nemen over zijn toekomst. Quartararo tekende een tweejarig contract bij het fabrieksteam, waar hij teamgenoot wordt van Maverick Viñales.

In een exclusief interview met Motorsport.com gaf Quartararo aan dat hij Yamaha dankbaar is voor het vertrouwen, maar dat hij zichzelf niet ziet als vervanger voor Rossi. “Ik was redelijk verrast dat we begin dit jaar al snel een keuze hebben kunnen maken”, reageerde Quartararo op de vraag of het fabriekscontract een boost was voor zijn vertrouwen. “Zelfs eind vorig jaar al, maar het is goed. Ik ben heel erg blij dat Yamaha in mij gelooft voor de komende twee jaar. Het voelt vreemd om de motor van Vale te hebben, niet zijn plek, enkel de motor. Ik ben erg blij, maar we blijven ons nu voornamelijk concentreren op de positie waar we dit jaar zitten. Wat mij betreft kan ik Valentino niet vervangen, hij is nu eenmaal Valentino. Ik neem zijn machine over, het is natuurlijk een nieuwe machine. Maar het is onmogelijk om zijn plek in te vullen. Zijn plek blijft daar omdat hij geschiedenis geschreven heeft met Yamaha. Ze hebben ruim tien jaar samengewerkt. Voor mij is die plek van Valentino onbereikbaar. Ik neem enkel zijn motor over, maar zijn plek in het team zal er voor altijd blijven.”

Rossi krijgt volgend seizoen bij Petronas Yamaha SRT de beschikking over hetzelfde materiaal en neemt ook enkele teamleden mee naar de formatie van teammanager Wilco Zeelenberg. Quartararo gaat momenteel aan de leiding in het MotoGP-kampioenschap, Rossi’s titelkansen gingen tijdens de Catalaanse GP ‘om zeep’ toen hij voor de derde keer dit seizoen uitviel.

Met medewerking van Lewis Duncan