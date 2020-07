Analyse: MotoGP-titelstrijd ligt wagenwijd open na crash Marquez

Marc Marquez begon zondag op de slechtst mogelijke manier aan de campagne zijn wereldtitel te verdedigen. De Spanjaard viel een keer bijna en ging achttien ronden later definitief onderuit. Tussen die twee momenten liet Marquez zich van zijn bovenmenselijke kant zien. Ten eerste die save. Negen van de tien rijders waren gecrasht op dat moment, Marquez wist zich uit de hachelijke situatie te redden. Het is amper onder woorden te brengen hoe Marquez zich eruit weet te redden. Hij drijft keer op keer de spot met alle wetten dat was deze zondag niet anders.

Hij keerde als zestiende terug op de baan en hervond zijn tempo vrijwel meteen. Hij reed op de vuile banden van de rit door de grindbak een indrukwekkend tempo en kon uiteindelijk weer aansluiten in de strijd om de podiumplekken. Op het moment dat hij de aansluiting te pakken had bij Viñales ging het weer mis en deze klap kwam hij niet meer te boven. Marquez vloog op hoge snelheid door de grindbak en uiteindelijk werd een breuk in zijn rechter bovenarm geconstateerd. Dinsdag moet hij onder het mes, deelname aan de Grand Prix van Andalusië (volgende week, zelfde circuit) is uitgesloten.

De crash kost Marquez in potentie het wereldkampioenschap, juist nu het seizoen zo kort is. Met nog maar twaalf races op het programma staat iedereen op scherp. Had Marquez niet minder risico moeten nemen na de waarschuwing die hij eerder in de race had gekregen? Wellicht, maar dat zit nu eenmaal niet het karakter van de wereldkampioen. En het zit meestal ook niet in het karakter van een competitieve rijder, die wil natuurlijk altijd winnen.

Nu Fabio Quartararo, Maverick Viñales en Andrea Dovizioso de meeste punten gescoord hebben in de eerste race, staan de drie grootste kanshebbers in de titelstrijd meteen vooraan. Maar ook zij weten dat ze zich geen fouten kunnen veroorloven. Hoewel de titelstrijd nu niet meteen zijn grootste zorg is en het herstel eerst prioriteit heeft, staat Marquez wellicht voor de grootste uitdaging van zijn carrière.

Quartararo bevestigt zijn status als ‘The Next Big Thing’

Dan de winnaar van de wedstrijd. Fabio Quartararo heeft dit weekend in Jerez laten zien dat hij de afgelopen winter een enorme groei heeft doorgemaakt. Een jaar geleden zagen we de potentie van Quartararo voor het eerst toen hij op hetzelfde circuit pole trainde en in de race aan de leiding ging toen de schakelstang het begaf. Na de vierde vrije training wist Quartararo dat hij niet de snelheid had om te winnen als Marquez overeind zou blijven, maar de aloude racewet trad in werking: blijven zitten is minstens zo belangrijk als snel kunnen rijden. Marquez was Quartararo vorig jaar een paar keer de baas in een rechtstreeks duel en elke keer benadrukte de Fransman dat het kwartje wel een keer zijn kant op zou vallen.

Tot een rechtstreeks duel in Jerez kwam het niet, maar Quartararo bewees dat hij gegroeid is als persoon en rijder. Wat betreft zijn mentaliteit heeft Quartararo een groei doorgemaakt en dat is maar goed ook, in zijn huidige vorm moet hij zeker tot de titelkandidaten gerekend worden. Ook wat betreft zijn mentaliteit heeft Quartararo een verandering doorgemaakt, verklaarde hij eerder in het weekend al: “Ik heb geleerd dat ik niet elke sessie vooraan hoef te eindigen. Vorig jaar stond ik er vaak bij in de trainingen en in de kwalificatie, maar tijdens de race was ik er dan niet. Nu weet ik dat ik niet elke sessie bovenaan hoef te staan, zo lang ik maar werk voor de race.”

Racewinnaar Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

De andere Yamaha-rijders grepen een beetje mis tijdens de race van zondag. Maverick Viñales maakte voor de verandering, met dank aan het nieuwe holeshotapparaat van Yamaha, een hele goede start. Hij trapte echter al snel in de val die de zachte voorband heeft. Waar Quartararo met de harde voorband redelijk stabiel en foutloos reed, had Viñales er net zo makkelijk een paar keer naast kunnen liggen. Met de kennis van nu maakt de Yamaha-kopman volgende week waarschijnlijk een andere keuze, die kans krijgt hij ook. Dan wordt er namelijk weer in Jerez gereden.

De problemen van Valentino Rossi zijn van een ander niveau. Rossi is er dit weekend niet in geslaagd het potentieel van de nieuwe Michelin-achterband te gebruiken en hobbelde als gevolg daarvan achter de feiten aan. Een rood lampje op het dashboard zorgde ervoor dat Rossi zijn machine zondag vroegtijdig aan de zijkant van het circuit parkeerde, maar veel meer dan een negende plaats zat er ook niet in voor de 41-jarige routinier. Werk aan de winkel in Rossi’s pitbox.

KTM komt als grote winnaar uit de verlengde winterperiode

KTM heeft dit weekend laten zien dat het opnieuw een stap gemaakt heeft met de performance van de RC16, daar bestaat geen twijfel over. Kopman Pol Espargaro eindigde op een seconde van de podiumplaatsen als zesde en dat was een unicum op een droge en hete baan. Het was al even duidelijk dat Espargaro mooie dingen kan laten zien met de KTM, maar debutant Brad Binder deed dat gedurende het weekend ook gelijk. De coureur maakte een geweldige indruk tijdens de trainingen, stond op de drempel van plaatsing in Q2 en reed tijdens de race op bepaalde momenten het tempo dat de rijders vooraan ook reden. “Ik had wel gedacht dat ik de groep bij kon houden, maar niet dat ik ze zo makkelijk bij kon houden”, zei de Zuid-Afrikaan na afloop van de race. Tijdens de mediasessies van Binder, die tegenwoordig via Zoom gehouden worden, maakte hij een buitengewoon realistische indruk en kon hij heel gedetailleerd inzicht geven in zijn voornaamste leerpunten, wat hij goed doet en wat vooral fout gaat. Het vertrek van Espargaro mag dan misschien een aderlating zijn voor de Oostenrijkers, met Binder heeft KTM in potentie een superster in huis.

Suzuki is de grootste verliezer van het openingsweekend

De Suzuki-rijders begonnen met vertrouwen aan het eerste raceweekend van het jaar en daar was ook reden voor. Tijdens de tests lieten Alex Rins en Joan Mir zich goed zien, met name die laatste toonde dat hij ten opzichte van zijn debuutseizoen een stap gemaakt had met de GSX-RR. Alex Rins werd zaterdag in de kwalificatie al uitgeschakeld en moest zondag langs de lijn toekijken. Hij heeft een schouderblessure. Mir kon het potentieel in de kwalificatie niet volledig benutten en moest daarom vanaf de twaalfde startplek beginnen aan de race. Dat was niet bepaald de beste positie, zeker gezien de warmte is het rijden in een groep een aanslag op de banden en de fysieke gesteldheid van rijders. Mir crashte nadat hij iets te gretig was in de openingsfase van de race. Een rookiefout op een circuit waar de omstandigheden behoorlijk lastig waren. Suzuki is – naast Honda – daarmee de grootste verliezer van het weekend.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Transferperikelen bij Ducati houden nog wel even gaan

Dit weekend is duidelijk geworden dat de transferperikelen bij Ducati nog wel even zullen duren. Teammanager Davide Tardozzi gaf aan dat het merk gerust tot na de races in augustus wil wachten voordat het een keuze maakt met betrekking tot de tweede rijder bij het fabrieksteam. Het is duidelijk dat Andrea Dovizioso en Ducati elkaar ook na dit seizoen nog nodig hebben. De fabrikant heeft niet echt een keuze, hoewel Francesco Bagnaia dit weekend weer een goede indruk maakte. Dovizioso blijft de eerste keuze, zeker na zijn derde plaats op Jerez. De coureur maakt zich er zelf ogenschijnlijk weinig zorgen over en heeft het vooral druk met de problemen die Ducati op moet lossen om volledig competitief te zijn. De coureur mist nog altijd het gevoel met de nieuwe achterband. En het rekken van de onderhandelingen kan ook nog eens gunstig uitpakken als Dovizioso daadwerkelijk sterk blijft presteren. Hij stond tot zondag nog nooit op het podium in Jerez, volgende maand volgen nog twee races op Oostenrijk. Ook dat circuit ligt Dovizioso over het algemeen goed. Met andere woorden: Er liggen kansen voor de Italiaan.

Wie pakt de draad op bij Honda?

Tot slot komen we nog even terug op de crash van Marquez en de kopzorgen die Repsol Honda-teambaas Alberto Puig momenteel heeft. Honda heeft de afgelopen jaren op één paard gewed waar fabrikanten als Ducati en Yamaha meerdere ijzers in het vuur hebben. Met Alex Marquez heeft het fabrieksteam niet bepaald een coureur die dit seizoen om de prijzen zal rijden, ook Cal Crutchlow - die na dit seizoen vertrekt bij Honda - is een twijfelgeval nadat hij zondagochtend ten val kwam in de warm-up. Kan het merk haar lot in handen van Takaaki Nakagami leggen? Ook dat is zeer twijfelachtig. Mocht Marquez inderdaad langere tijd uit de roulatie liggen, is dit het moment om ook eens na te gaan denken over de strategie voor de toekomst. De Honda RC213V is goed met Marquez in het zadel, maar niet elke andere coureur kan ermee presteren. Wie pakt de draad op als Marquez besluit zijn heil te zoeken bij een ander merk of wanneer hij besluit de helm aan de wilgen te hangen? Dit is voor Honda een goed moment om daar over na te denken.