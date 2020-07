Ook Crutchlow moet onder het mes vanwege handblessure

Zondagochtend ging het in de slotminuten van de warm-up mis voor Cal Crutchlow, die in bocht 8 viel en op hoge snelheid door de grindbak rolde. Eenmaal tot stilstand gekomen was Crutchlow zichtbaar aangeslagen, hij werd voor onderzoek naar het ziekenhuis gestuurd. Als gevolg van een hersenschudding en een mogelijke rugblessure hielden de MotoGP-artsen hem ‘uit voorzorg’ aan de kant tijdens de race.

Aanvankelijk zou zijn conditie maandag op het circuit beoordeeld worden, maar zondagavond werd duidelijk dat Crutchlow ook nog een vervelende handblessure overgehouden heeft aan de valpartij. HRC bevestigde zondagavond in het persbericht dat Crutchlow een ‘scafoïdfractuur’ heeft in zijn linkerpols. De coureur wordt deze week in Barcelona geopereerd. Dan wordt er een kleine pin in z’n pols gezet om het herstel te versnellen.

“Het leek erop dat de voorkant van de motor weggleed toen ik op de kerbstone wilde remmen, ik had geen schijn van kans om de crash te redden”, gaf Crutchlow een verklaring over zijn valpartij. “Wat een normale crash geweest zou zijn, escaleerde toen ik diep in het gravel terechtkwam en begon te rollen. Ik heb m’n hoofd een paar keer gestoten, m’n gezicht kreeg er ook van langs. Na de crash had ik veel last en m’n lichaam voelde pijnlijk aan, zeker m’n handen. Na onderzoek in het medisch centrum werd ik naar het ziekenhuis gestuurd voor een CT-scan voor mijn hoofd en nek. Dat bleek allemaal prima te zijn. Met de bloeduitstortingen in m’n gezicht was Dr. Angel Charte van mening dat ik acht uur rust moest houden, ik denk dat dat een goede beslissing was. Eenmaal terug op het circuit begon ik pijn te voelen in m’n linker pols. Ik ben voor een scan gegaan en nu blijkt deze gebroken te zijn. Dr. Mir zal mij dinsdagochtend opereren en hopelijk kan ik dan vrijdag weer op het circuit zijn en rijden.”

Het eerste MotoGP-weekend van het nieuwe seizoen heeft zijn tol geëist voor coureurs in de hoogste divisie. Marc Marquez brak zondag zijn bovenarm na een zware crash tijdens de Spaanse Grand Prix. De coureur vliegt net als Crutchlow deze week naar Barcelona waar hij geopereerd zal worden door de artsen van de MotoGP.

Alex Rins crashte zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie en liep daarbij een breukje in zijn schouder op, bovendien werden de zenuwen geraakt en was het schouder enige tijd uit de kom. De Suzuki-rijder wordt de komende dagen behandeld in de hoop dat hij volgend weekend wel kan rijden.