Crutchlow ontbreekt na crash in Spaanse Grand Prix

Crutchlow had zich als zesde gekwalificeerd voor de openingswedstrijd van het MotoGP-seizoen, maar kwam zondagochtend in de slotfase van de warm-up zwaar ten val. Het voorval vond plaats in de snelle achtste bocht van het Circuito de Jerez. Hoewel Crutchlow zelf van het circuit kon lopen, werd hij na een check in het medisch centrum overgebracht naar het ziekenhuis.

Daar werd geconstateerd dat hij voor verder onderzoek naar het ziekenhuis van Jerez moest. De Brit keerde aan het eind van de ochtend terug op het circuit, maar MotoGP-arts Angel Charte gaf Crutchlow geen toestemming om aan de race te beginnen. De coureur heeft naar verluidt een rug- en nekblessure opgelopen bij de buiteling. Ook zou de coureur symptonen van een hersenschudding vertonen. Over de precieze ernst van de blessure zijn verder nog geen details vrijgegeven.

Crutchlow is al de tweede rijder die dit weekend niet aan de start van de MotoGP-race verschijnt. Suzuki-coureur Alex Rins ging zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie voor de openingswedstrijd onderuit. Hij liep daarbij een breuk in zijn schouder op. De beide rijders staan nu voor een race tegen de klok om fit te worden voor de wedstrijd van volgende week, die opnieuw op het circuit van Jerez plaatsvindt.

De MotoGP-race begint zondagmiddag om 14.00 uur lokale tijd.