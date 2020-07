Schouderbreuk voor Rins na zware crash in kwalificatie GP Spanje

Rins kwam tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje maar liefst twee keer ten val, maar met name de tweede buiteling veroorzaakte schade aan de fysieke gesteldheid van de coureur. In bocht 11 – waar even daarvoor Jack Miller al gevallen was – ging Rins rechtdoor. Hij probeerde overeind te blijven en zich een weg door de grindbak te banen, maar de achterkant van de machine sloeg weg en Rins werd van de fiets gesmeten. De Spanjaard kwam lelijk terecht en direct was duidelijk dat de coureur pijn had.

Na onderzoek in het medisch centrum bleek dat de schouder uit de kom is geweest en bovendien is er een breuk geconstateerd. De coureur heeft pijnstillers toegediend gekregen en werd naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht en eventuele behandeling. Daar zal ook nog bekeken moeten worden hoe groot de schade aan de schouder van de 24-jarige Spanjaard daadwerkelijk is.

Rins kwam aan het eind van Q1, waarin hij de snelste tijd reed, ook al even ten val. De coureur moest in die sessie verschijnen nadat hij het in de derde vrije training aan de stok had met Marc Marquez. De wereldkampioen reed niet op volle snelheid op de ideale lijn en hield Rins daardoor een beetje op. De Suzuki-coureur kon daarom niet direct doorstoten naar Q2.

Vorig jaar eindigde Rins nog op de tweede plaats tijdens de Grand Prix van Spanje, zondag begint Fabio Quartararo vanaf pole-position aan de race.