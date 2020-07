Bandengok Viñales pakte verkeerd uit: “Het was overleven”

Viñales was samen met teamgenoot Valentino Rossi de enige die koos voor de zachtste compound voorband van Michelin. De rest van het veld ging conservatief en begon met de hardste compound aan de openingsrace van het seizoen, die in behoorlijk warme omstandigheden verreden werd. Viñales pakte de kopstart en probeerde weg te rijden. Marc Marquez bleef echter in zijn kielzog zitten en kon het tempo volgen. Wegrijden was er niet bij voor Viñales. Uiteindelijk kwam de Yamaha-rijder wel weer aan de leiding toen Marquez voor de eerste keer van de baan vloog, maar al snel moest hij de koppositie aan merkgenoot Fabio Quartararo laten. De 21-jarige Fransman won uiteindelijk ook.

Gevraagd of de gewaagde keuze voor de zachte band hem de overwinning heeft gekost, reageerde Viñales: “Zeker weten. Onze afstelling was goed, ik kon de eerste acht rondjes pushen. Het idee was om weg te rijden, maar ik maakte in de eerste ronde wat foutjes en vloog er bijna af. In de achtste ronde verloor ik de voorkant bijna in bocht 6, dat gebeurde daarna weer in de laatste bocht. De voorkant was het grootste probleem vandaag. In de veilige modus konden we nog aardig meekomen, ik liet Jack [Miller] niet gaan. Ik probeerde te ontdekken hoe ik de voorband kon sparen, hoe ik moest rijden onder deze omstandigheden. Ik kon Jack weer inhalen en ik voelde me direct goed. Ik reed goede rondetijden en daarna ging het weer beter. De tweede plaats is goed voor ons, het was een race om te overleven. Vooral de voorkant was lastig, maar dat is geen excuus. We moeten beter werken. Maar ik was snel tijdens de eerste ronden, het heeft lang geduurd voordat ik me zo goed voelde in de eerste ronden van de race.”

Hoewel Marquez door een zeer zware crash de finish van de race uiteindelijk niet haalde, kon Viñales de wereldkampioen niet bijhouden toen hij ingehaald was. “Toen Marquez me inhaalde zag ik veel dingen die we kunnen verbeteren, zeker zaken waar we voor de race aan moeten werken. Maar ik kon alle verloren tijd in de vierde sector goedmaken, daar was ik best sterk. Ik begrijp heel goed waar we beter moeten worden, daar gaan we voor dit weekend hard aan werken. Ik was tijdens de eerste ronden erg sterk en kon alles geven, dat is voor ons heel belangrijk.”

Met medewerking van Lewis Duncan