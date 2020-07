Dovizioso: P3 in Spaanse GP "voelt als overwinning"

De Franse bandenleverancier van de MotoGP introduceerde voor dit seizoen een nieuwe achterband. De constructie van de band is veranderd: het biedt meer grip aan de zijkant van de band en gaat langer mee. Dat was gunstig voor enkele fabrikanten, maar Ducati heeft meer moeite gehad om de machine aan te passen op het nieuwe rubber. Dankzij de crash van Marc Marquez en fysieke problemen van Pramac-rijder Jack Miller zag Dovizioso zijn kans zondag schoon op het podium te eindigen. Het was voor het eerst in zijn MotoGP-carrière dat hij het tot het podium schopte op Jerez.

“Dit voelt om meerdere redenen als een overwinning, zeker omdat ik de snelheid eigenlijk niet had”, zei Dovizioso na de race. “Ik kon niet echt met de leiders vechten omdat ik langzamer was. Maar toen het moeilijk werd gaf ik niet op, ik kon de intensiteit hooghouden en ik maakte geen fouten. Dat was heel belangrijk. Twee ronden voor het eind kon ik Jack inhalen, ook omdat Franco me in wilde halen. Ik moest direct antwoorden en dit was het beste. We moeten de snelheid nog verbeteren, Marc [Marquez] was deze race sneller dan wie dan ook en deze twee rijders [Maverick Viñales en Fabio Quartararo] waren veel sneller dan wij. Het is goed dat we nog een race op Jerez krijgen, we hebben veel feedback en we weten hoe we de banden kunnen gebruiken. Maar we kunnen proberen om nog een stap te zetten.”

Dovizioso was de afgelopen seizoenen de vice-kampioen in de MotoGP. Hij zal een van de favorieten worden mocht Marquez races gaan missen. Hoewel de Italiaan verwacht dat hij zich in de strijd kan mengen, verwacht hij dat het lastig gaat worden als de snelheid van Ducati zo blijft als op Jerez. “Ik kan wel meedoen. Dit was pas de eerste race, de tweede race vindt plaats in dezelfde omstandigheden. Het wordt moeilijk. Wat ik vandaag [zondag] gezien heb, dat gaat het niet makkelijker maken.”

Met medewerking van Lewis Duncan