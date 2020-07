Marquez mist tweede race in Jerez, Honda roept geen vervanger op

Marquez crashte zondag tijdens de 22ste ronde van de Spaanse Grand Prix bijzonder hard en brak daarbij zijn bovenarm. Honda maakte zondagavond bekend dat Marquez dinsdag in Barcelona onder het mes moet, hij zal als gevolg daarvan de tweede race van het seizoen moeten missen. Dit wordt dit weekend op hetzelfde circuit gehouden. Marquez hoopt aan het begin van augustus terug te keren als de MotoGP naar Brno trekt.

MotoGP-arts Xavier Mir heeft toegegeven dat het herstel langer kan duren als er schade is aan de zenuwen. In dat geval verwacht Mir dat Marquez nog eens drie tot vier weken langer moet herstellen. In gesprek met Radio Catalunya zei Mir: “Marc zal niet racen in Jerez en het doel is dat hij in Brno weer kan racen. Het is een lastige blessure. Als de zenuw niet geraakt is, kunnen we de breuk stabiliseren en is de hersteltijd korter.” Het is voor de eerste keer sinds zijn debuut in de klasse dat Marquez een race moet missen als gevolg van een blessure.

Motorsport.com heeft vernomen dat Honda dit weekend geen vervanger oproept voor Marquez. MotoGP-debutant Alex Marquez is daarmee dit weekend de enige coureur bij Repsol Honda. Het is nog niet duidelijk of LCR Honda ook een vervanger moet zoeken voor Cal Crutchlow. De Brit gaat dinsdag ook onder het mes nadat hij tijdens een crash in warm-up een scafoïdfractuur opliep. Voor de start van het GP-weekend wordt bepaald of Crutchlow kan rijden. Datzelfde geldt voor Alex Rins, die te kampen heeft met een schouderblessure na een val in de kwalificatie voor de Spaanse GP.

Met nog slechts twaalf races op de kalender dit seizoen, zijn de kansen van Marquez op een zevende MotoGP-wereldtitel flink geslonken. Na zijn overwinning van zondag gaat Fabio Quartararo aan de leiding in het kampioenschap.

Met medewerking van MotoGP-verslaggever Oriol Puigdemont