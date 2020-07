Rins 'supertrots' dat hij finish in loodzware GP Andalusië haalde

De Suzuki-coureur viel aan het eind van de kwalificatie voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix en moest die race vervolgens missen. Donderdag werd de coureur fit bevonden en kwam hij aan de start tijdens de tweede race in Jerez. Vanaf de twintigste startplek reed Rins zondagmiddag naar een tiende plaats, de coureur profiteerde daarbij van de uitputtingsslag waardoor andere coureurs uitvielen.

“Ongelofelijk, ongelofelijk”, verklaarde Rins na de race. “Nadat ik uit de pitbox kwam had ik erg veel last van de warmte, het was ontzettend warm. Ik heb direct na terugkomst in de box een fles water over mezelf heen gegooid [om maar af te koelen]. Tijdens de race heb ik alles geprobeerd. M’n start was redelijk goed, ik weet niet hoe dat kon. Tijdens de race voelde ik elke ronde een beetje meer pijn. De laatste zeven ronden was ik echt aan het worstelen, ik was met de motor aan het vechten. Maar al het werk dat we de afgelopen dagen gedaan hebben met het team en de medische staf, ik was aan het pushen en hield vertrouwen. Ik heb de finish gehaald en daar ben ik supertrots op.”

Rins vliegt maandag terug naar Barcelona waar zijn arm opnieuw bekeken wordt voordat hij over twee weken weer in actie moet komen tijdens de Grand Prix van Tsjechië.

Crutchlow had juist last van niet-geblesseerde arm

LCR Honda-rijder Cal Crutchlow haalde met zijn gebroken pols ook de finish en werd dertiende. Hij kwam na zeventien ronden wel in de pits. De Brit had last van een opgepompte rechterarm, het zorgde ervoor dat het gas een paar keer bleef hangen. Aanvankelijk had de coureur zich voorgenomen op te geven als hij geen kans op punten zou hebben, maar Crutchlow keerde terug op de baan toen LCR hem informeerde dat hij dertiende en laatste lag.

“Mijn rechterarm voelde niet geweldig toen de race begon, dat is juist de arm waaraan ik niet geblesseerd ben. Ik had een opgeblazen arm vanaf de vijfde tot de laatste ronde. Het was gevaarlijk. Daarom kwam ik binnen”, verklaarde Crutchlow. “Ik weet niet waarom, ik heb niks met links gedaan. Ik kon het stuur goed vasthouden, ik had geen problemen in de remzones en ook qua bewegen had ik geen pijn. De spieren werken gewoon. Ik gebruikte links amper. Ik compenseer dat natuurlijk met rechts, ik deed 95 procent met rechts. Ik kon een aardig tempo rijden, maar na twaalf ronden zat ik op de motor en had ik last van wat wij zouden noemen ‘whiskey throttle’. Ik reed bijna van de baan omdat ik de gashendel niet los kon laten. Toen werd het gevaarlijk en kwam ik binnen.”