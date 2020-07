Viñales had problemen met ademhaling tijdens GP Andalusië

Tijdens de tweede ronde van het wereldkampioenschap MotoGP steeg het kwik naar de 40 graden Celsius. Gedurende de race werd het alleen maar warmer door de hitte die van de machines afstraalde. Viñales reed na de start op de tweede plaats, maar was iets te gretig in de laatste bocht van de eerste ronde en viel terug achter Rossi. De Spanjaard worstelde vanaf dat moment en eindigde zelfs nog achter Pramac-rijder Francesco Bagnaia en Petronas SRT-coureur Franco Morbidelli. Uiteindelijk lukte het hem in de voorlaatste ronde om de tweede plaats terug te pakken nadat Rossi een fout maakte bij het insturen van bocht 9.

“Het was tijdens deze race onmogelijk om goed adem te halen”, zei Viñales in parc fermé. “Ik probeerde Fabio in de eerste ronde in te halen om in de ‘frisse lucht’ te komen, ik voelde me sterk op de motor. Maar ik ging te wijd [in bocht 13] en kwam achter Vale terecht. Ik kon niets meer doen en toen zat ik klem. Ik kon de meeste ronden niet ademen, ik was echt kapot. Ik weet niet waarom, misschien was het de hitte van de andere motoren. Maar dit was alles wat ik kon doen, dit was alles. Ik heb mezelf een beetje gespaard voor de laatste vijf ronden en daarna heb ik tot het einde gepusht. Het ritme werd weer wat beter. Ik heb het laten liggen in de eerste bocht, als dat niet gebeurd was had het een andere race kunnen worden.”

Viñales eindigde in een race waarin hij voor de overwinning had willen vechten op 4.4 seconden van racewinnaar Fabio Quartararo, maar is blij met het twee tweede plaatsen in de afgelopen races. “Dit is geen gemiste kans”, reageerde Viñales. “We hebben veertig punten, we staan niet ver van de eerste rijder [in het kampioenschap], ik ben optimistisch.”