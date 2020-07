Analyse: Quartararo doet gooi naar kopmanschap bij Yamaha

Het is net alsof Fabio Quartararo gedurende de lockdown ‘ineens’ volwassen is geworden. Ondergetekende schreef vorig seizoen talloze sessieverslagen waar de naam van Quartararo boven prijkte. Eindigde hij niet op de eerste plaats, dan kreeg de brandstoftank van zijn Yamaha M1 een tik en was hij kwaad op zichzelf. Motorrijders hebben, hoe bescheiden ze zich soms ook voordoen, een enorm ego, en ze balen als een stekker wanneer ze niet bovenaan staan tijdens een sessie of winnen. Voor Quartararo was het echter zaak om te leren dat hij niet tijdens elke willekeurige oefensessie bovenaan hoeft te eindigen. Het draait uiteindelijk allemaal om de zondag en in mindere mate ook om de kwalificatie op zaterdag.

Vorige week verklaarde Quartararo al dat hij zich realiseert dat de koppositie in de trainingen van minder groot belang is. De afgelopen twee zondagen bevestigden Quartararo's enorme groei sinds hij vorig seizoen binnengehaald werd door Wilco Zeelenberg. De Nederlandse teammanager van de Petronas-formatie moet toch iets van zijn voormalig pupil Jorge Lorenzo in Quartararo gezien hebben. De 21-jarige rijder reed met speels gemak weg van zijn Yamaha-kameraden. Hij maakte geen fout en zijn tempo was bijzonder constant. Hij liet er geen twijfel over bestaan: ‘Ik ben de beste’. Dat zette hij vervolgens kracht bij met een vastberaden houding (staand op de motor met de armen over elkaar, zie foto onder) als hij de finish bereikte. De gretige Viñales – daarover later meer – kwam eenmaal langszij vliegen in bocht 13, maar daarna duurde het tot parc fermé voordat Quartararo zijn concurrenten weer tegen het lijf liep. De wedstrijd werd in de reacties op deze site zelfs ‘saai’ genoemd (een mening die ik totaal niet deel), maar de masterclass van Quartararo op het Circuito de Jerez was een nieuw teken dat hij op weg is naar het kopmanschap bij Yamaha.

Fabio Quartararo bereikt de finish met z'n armen over elkaar, een duidelijk signaal: 'Ik ben de beste.'

Collega Oriol Puigdemont omschreef het vrijdag treffend in zijn column op deze site: Viñales heeft er met Quartararo een gedegen concurrent bij en moet oppassen dat hij niet onder de voet wordt gelopen door ‘El Diablo’. Met de afwezigheid van Marc Marquez lag er een geweldige kans voor beide rijders om te profiteren en na twee races kunnen we concluderen dat Quartararo dat het beste gedaan heeft. Daarmee is hij – voor zover we dat nu al kunnen stellen – voor nu dan toch de kopman bij Yamaha.

Gretige Viñales krijgt gevoelige tik in tweede race

“Je kunt de race niet in de eerste ronde winnen, maar je kunt ‘m wel verliezen”, zou de grote Johan Cruijff gezegd hebben als hij de MotoGP-race van zondag had gezien. De bewuste uitspraak is van toepassing op de race van Viñales. Aan de bandenkeuze lag het deze keer niet, maar toch was de Spanjaard te gretig in de eerste ronde. Quartararo maakte de kopstart, maar Viñales zat in zijn kielzog. Eigenlijk was het een uitstekende positie. Maar de fabrieksrijder dacht er anders over en zette de aanval vol in bij zijn toekomstige teamgenoot. Viñales ging vervolgens te wijd en viel terug tot achter Valentino Rossi. Toen was al duidelijk dat het een lastige race zou worden voor de Catalaan. Rossi was sterk in de remzones en Quartararo had een superieur tempo. Viñales zat in het spoor van Rossi, maar met de sterke Ducati's in z'n nek.

Het siert Viñales natuurlijk dat hij zo vroeg in de race de aanval kiest en de strijd aan wil gaan met zijn grootste concurrent, maar in dit geval was het een rookiefout. Hij wist dankzij een misser van Rossi de meubelen nog te redden door de ‘maximale’ tweede plaats te scoren. Viñales wilde het na de race niet met zoveel woorden zeggen, maar tussen de regels door was wel duidelijk dat hij zich bewust was van de fout die hij gemaakt had. En zo staat het 2-0 voor Quartararo in de onderlinge kwalificatieduels, maar staat het 50-40 in het voordeel van de Fransman als we kijken naar de WK-stand. Toch weer een tikje aan het adres van Viñales.

Het enige smetje op de feestvreugde bij Yamaha was toch wel de uitvalbeurt van Franco Morbidelli. Zondagochtend werd duidelijk dat Viñales inmiddels zijn vijfde krachtbron van het seizoen in gebruik heeft genomen. Na de uitvalbeurt van Rossi was er al enige scepsis over de betrouwbaarheid van de blokken in de M1. Quartararo, Rossi en Morbidelli hebben inmiddels hun vierde krachtbron in gebruik genomen en zullen de komende races op hun hoede moeten zijn om niet tegen straffen aan te lopen. Wanneer een van de rijders een zesde blok in gebruik neemt, zal hij de eerstvolgende race vanuit de pitstraat moeten starten. WK-leider Quartararo maakt zich overigens nog geen zorgen.

Felicitaties over en weer na een dubbel podium voor de fabrieksrijders van Yamaha.

Dit hebben we eerder gehoord: Schrijf Rossi nooit af

En wat moeten we dan nog zeggen over Valentino Rossi? Déjà vu. Na het behalen van zijn laatste wereldtitel in 2009 werd Rossi tientallen keren afgeschreven. Misschien gebeurde dat in het laatste halfjaar nog wel meer dan daarvoor. Na jaren van worstelen op de Yamaha M1 leek de wisseling van de wacht aanstaande. Die is er ook gekomen. Viñales heeft het voor het zeggen met betrekking tot de ontwikkeling van de machine en met Fabio Quartararo heeft de Japanse formatie de volgende ‘superster’ in huis. Maar Rossi wist al die tijd dat hij het nog kon, al sloop de twijfel er na de rampzalig verlopen Spaanse GP wel even in. Rossi streed samen met crew-chief David Muñoz tegen de Japanse engineers en kreeg het gedaan dat hij de afstelling en geometrie van de machine significant mocht veranderen. Het bleek te werken; Rossi had dit weekend een aardig tempo. Hij werkte een behoorlijke kwalificatie af en dat hielp hem in de race meteen naar voren te komen. Met zijn superieure remtechniek was hij teamgenoot Viñales (die na afloop grapte dat hij de set-up van Rossi wilde zien) lange tijd de baas. Uiteindelijk gaf hij zijn tweede plaats nog wel prijs, maar met zijn eerste podium sinds april 2019 maakte Rossi vooral een statement naar de fans, critici en ook naar de eigen achterban bij Yamaha: schrijf mij niet af.

Bagnaia rijdt zich in de kijker bij het management van Ducati

Het zal Rossi ongetwijfeld goed doen om te zien dat ook zijn pupillen uit de VR46 Academy vooraan strijden. In de Moto3 haalde Celestino Vietti het podium, in de Moto2-race stonden halfbroer Luca Marini en Marco Bezzecchi op het podium en tijdens de hoofdact werd Rossi enige tijd achtervolgd door Franco Morbidelli en zelfs ingehaald door ‘Pecco’ Bagnaia. Met name die laatste heeft de voorbije twee weekenden indruk gemaakt. De Moto2-kampioen van 2018 beleefde een moeilijk debuutseizoen, maar heeft nu duidelijk zijn draai gevonden. Het omgaan met de Ducati was een flinke uitdaging, verklaarde hij na de race: “Vorig jaar had ik veel problemen met de remmen. Ik heb hard gewerkt om dat beter te doen. Vorig jaar was ik [in Valencia] ook goed, maar toen ging ik vaak veel te wijd. Nu hebben we daaraan gewerkt en oefen ik meer remkracht uit in het eerste deel van de remzone. En qua acceleratie zorg ik ervoor dat de achterband minder spint.” Deze progressie heeft ervoor gezorgd dat Bagnaia afgelopen weekend zich langzaam maar zeker in een positie heeft gereden waarin hij uitzicht heeft op promotie naar het fabrieksteam. Bij Ducati ligt men ondertussen nog altijd overhoop met Andrea Dovizioso en zijn manager, de fabrikant heeft besloten pas na de races in Oostenrijk een beslissing te nemen over het zitje naast Jack Miller. Zelf wil Bagnaia zich er niet over uitspreken, maar met twee typische Ducati-banen (Brno gevolgd door twee races op de Red Bull Ring) op komst ligt er voor de jonge coureur een uitstekende kans zich te onderscheiden.

Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Loodzwaar voor mens en machine: daarom racet men doorgaans vroeg in Jerez

Het was aan Dorna, de organisator van het wereldkampioenschap, te danken dat we zo snel weer konden genieten van races op het hoogste niveau. Het Circuito de Jerez – Angel Nieto was de plaats van handeling en gedurende de twee weekenden is wel duidelijk geworden waarom dit circuit normaal gesproken vroeg in het jaar op de kalender staat. De hitte heeft ervoor gezorgd dat deze race nog zwaarder was dan normaal. Coureurs hadden moeite met ademhalen, het voelde voor de rijders alsof hun handen en voeten aan de kook raakten en ook het materiaal kreeg het niet eenvoudig. Laten we in de eerste plaats blij zijn dat er weer gereden kan worden, maar daarnaast is het wel duidelijk dat een rit naar het zuidwesten van Spanje in het heetst van de zomer voortaan niet de voorkeur geniet van de paddock.

Hopen op beterschap voor RW na rampzalige hervatting

Diezelfde warmte speelde NTS RW Racing GP ook parten. Bo Bendsneyder eindigde zondag tijdens de GP van Andalusië op de negentiende plaats en zo kwam er een teleurstellend eind aan het eerste Spaanse tweeluik van het ingekorte kampioenschap. Teamgenoot Jesko Raffin kwam niet eens in actie. De coureur werd ‘unfit’ verklaard omdat hij last had van een zonnesteek. Dankzij de bevriezing van de ontwikkeling heeft het team ook nog eens helemaal geen gebruik kunnen maken van de updates die op de thuisbasis klaar staan voor de rijders. Het is daarom meer dan logisch dat de RW-rijders blij zijn dat ze Jerez hebben kunnen verlaten en zich kunnen focussen op de volgende races. De omloop van Brno zou net als Qatar beter bij de machine moeten passen, maar het feit dat de ontwikkeling stilstaat is voor een jong project als NTS behoorlijk schadelijk.

Marquez liet zich van zijn menselijke kant zien

Hij deed zondag weliswaar niet mee aan de race in Jerez, maar tot slot moeten we het toch nog even hebben over Marc Marquez. 24 uur na zijn operatie verschenen berichten in de Spaanse media dat een terugkeer in Jerez niet uitgesloten was. Merkwaardig nieuws, want hoe zou hij zo snel alweer op de fiets kunnen klimmen? De geruchten werden bewaarheid, maar het duurde tot zaterdagochtend voor we Marquez in actie kregen te zien. De coureur perste er een paar aardige rondjes uit, maar al snel werd duidelijk dat hij qua uithoudingsvermogen diep in de reserves moest tasten. Na een outlap in Q1 was wel duidelijk dat Marquez niet verder kon. Marquez zei: “Ik had het mezelf nooit vergeven als ik thuis op de bank had zitten kijken met in m’n achterhoofd de gedachte dat er een kleine kans was om te rijden.”

Waar mensen in hun oordeel snoeihard waren over de poging van Marc Marquez, bleven ze stil over de geblesseerde rijders Cal Crutchlow en Alex Rins. Het staat buiten kijf dat het bijzonder moeilijk is om een goed oordeel te vellen over de vergeefse comebackpoging van Marquez. Honda had er een stokje voor kunnen steken, maar was daar reden voor nadat de coureur de medische keuring glansrijk had doorstaan? Zelfs de gespecialiseerde doktoren van de MotoGP waren onder de indruk van de manier waarop Marquez zich 48 uur na de operatie kon bewegen. Trainingsbeelden die verschenen waren indrukwekkend. Welke mening je ook toegedaan bent, Marquez toonde zich dit weekend van zijn menselijke kant. Hij realiseerde zich dat hij een gevaar voor zichzelf en anderen zou vormen als hij door was gegaan. Gelukkig maar. De focus ligt nu op het herstel en een comeback in Brno. Daar zal Marquez zich weer van zijn ongenaakbare kant willen tonen.