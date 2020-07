Waarom Marquez in 2020 niet de grootste uitdager is van Viñales

Quartararo was afgelopen weekend de eerste Franse MotoGP-winnaar sinds 1999 en een volgende stap in de groei van een superster in wording. ‘El Diablo’ paste zich vorig seizoen naadloos aan op de Yamaha. Op basis van het de cijfers is het veilig om te stellen dat hij sindsdien onder de indruk is geweest van de concurrentie en kwaliteit van zijn tegenstanders in de hoogste divisie van de wegracesport. In het eerste deel van vorig jaar stelde hij zijn snelheid tentoon en scoorde hij zijn eerste pole-position in Jerez. Zijn prestaties in de races waren echter wisselvallig met slechts 31 punten uit de eerste zes races.

Sindsdien heeft de Fransman een ontwikkeling doorgemaakt en heeft hij laten zien dat hij volwassen is. Natuurlijk moest Quartararo tot dit seizoen wachten voordat hij zijn eerste overwinning pakte, maar in het laatste deel van vorig seizoen was hij de meest constante rijder uit de Yamaha-stal. Ondanks dat eindigde hij in het kampioenschap achter Viñales. De man uit Nice beschikte over een machine die technisch gezien een achterstand had op de andere drie Yamaha’s, maar de Petronas-rijder scoorde in de laatste zeven races maar liefst 100 punten. Viñales verzamelde er 93. Quartararo stond vier keer op het podium in die periode (telkens werd hij tweede), zijn Spaanse merkgenoot won één race en werd twee keer derde. Over het hele seizoen genomen hadden Quartararo en Viñales ieder zes crashes. Voor een nieuwkomer is dat een laag aantal. Francesco Bagnaia ging veertien keer onderuit, Joan Mir miste twee raceweekenden en had twaalf crashes, Miguel Oliveira gleed negen keer onderuit.

Het winnen van het kampioenschap is het belangrijkste doel voor Viñales, die nu de nummer één van Yamaha is. Valentino Rossi speelt niet langer de hoofdrol bij de fabrieksformatie van Yamaha, de Italiaan heeft al zeventien races niet meer op het podium gestaan. Hij wordt volgend seizoen aan de kant gezet, hoewel Yamaha wel haar volledige steun heeft toegezegd als Rossi besluit zijn carrière te vervolgen. Viñales is de favoriet voor de wereldtitel nu Marquez een nulscore op zijn naam heeft en het nog maar de vraag is hoe hij dit weekend gaat presteren. De Spanjaard heeft immers toestemming gekregen om te racen, maar hoe fit is hij daadwerkelijk? Yamaha zal de volledige focus op Viñales leggen om de eerste wereldtitel sinds 2015 te winnen. Echter, de pure snelheid en betrouwbaarheid die Quartararo afgelopen weekend in Jerez liet zien is bewijs genoeg om te stellen dat de jonge coureur klaar is om Yamaha te leiden. Zelfs voor een rijder van het satellietteam.

Op 21-jarige leeftijd is Quartararo de leider in het kortste kampioenschap van de afgelopen jaren. Het feit dat hij volledige steun krijgt van Yamaha en voor volgend seizoen als een contract heeft bij het fabrieksteam, zorgt ervoor dat hij op gelijke voet staat met Viñales en Rossi als titelkandidaat bij Yamaha. Dat is met name voor Viñales een gevaarlijke wetenswaardigheid. Afgelopen week pakte Quartararo maximaal voordeel van de crash van Marquez en de bandengok van Viñales. Op zijn beurt heeft Viñales dit weekend de kans het een en ander recht te zetten als een niet-fitte Marquez van start gaat. Hij heeft een kans zijn toekomstige teamgenoot te verslaan om te laten zien dat hij de eerste man bij Yamaha is. De Japanse fabrikant haalde Viñales om de strijd aan te gaan met Honda en Marquez, maar Andrea Dovizioso van Ducati was de voorbije seizoenen de voornaamste uitdager.

In zijn beginperiode bij Yamaha ontdekte Viñales hoeveel invloed Rossi heeft binnen het fabrieksteam. Langzaam maar zeker heeft hij de verhoudingen bij het merk om kunnen draaien, maar met Quartararo staat de volgende ‘bedreiger’ alweer klaar. “Ik ben erg blij met de overwinning van Fabio, het is een goed teken aangezien zijn toekomst bij het fabrieksteam ligt”, sprak Yamaha-teambaas Lin Jarvis afgelopen weekend. Gezien de keuze van Yamaha is het voor Viñales waarschijnlijk minder schadelijk dat Marquez een zevende titel pakt dan dat Quartararo zijn eerste zou winnen of zelfs als de Fransman voor hem zou finishen. Zijn toekomstige teamgenoot kan de rangschikking nog voor zijn debuut bij het fabrieksteam al opschudden.

Afgelopen winter zei Quartararo in gesprek met Motorsport.com: “Het is zeker belangrijk om aan het eind van het seizoen de beste Yamaha-rijder te zijn, het is voor een satellietrijder heel mooi om aan het eind van het seizoen voor twee fabrieksrijders te staan. Het is normaal dat zoiets mij motiveert.” Terwijl Rossi steeds verder naar de achtergrond verdwijnt, vechten Viñales en Quartararo voor hun plek in de spotlights bij Yamaha.

Die machtsstrijd duurt waarschijnlijk dertien races, de eerste ronde ging naar de uitdager. Zondag klinkt de bel voor de tweede ronde en wordt het interessant om te zien hoe Viñales reageert.

Vertaling door Mark Bremer