Quartararo niet bezorgd over motorproblemen Yamaha

Vorige week moest Rossi in de slotfase van de Spaanse GP opgeven nadat hij een probleem kreeg met de motor, Morbidelli had zondag in de jacht op een podiumplek in Jerez precies hetzelfde probleem. Motorsport.com kon donderdag onthullen dat Yamaha de blokken van Rossi en Viñales voor onderzoek naar Japan had gestuurd. De officiële documenten van Dorna Sports bevestigden dit zondagochtend. Uit dat document bleek overigens ook dat Viñales zijn vijfde krachtbron inmiddels in gebruik heeft genomen, de andere drie Yamaha-rijders hebben inmiddels drie verschillende blokken gebruikt.

Nadat hij binnen een week zijn tweede overwinning pakte op het circuit van Jerez, verklaarde klassementsleider Quartararo geen zorgen te hebben. “Ik ben niet bezorgd. Als rijder moet ik op het circuit presteren, we hebben honderden engineers die werken aan het motorblok en de motorfiets. Als er een probleem is, hebben we twee weken tot Brno. Ik hoop dat ze het oplossen. Maar op dit moment heb ik nog geen motorproblemen gehad. Ik voel me goed. Als rijder focus ik me vooral op de zaken op de baan en niet op de technische problemen.”

Viñales, die zondag als tweede eindigde tijdens de GP van Andalusië, voelde vorige week tijdens de derde vrije training een ‘vreemd gerommel’ in de motor. Sindsdien heeft de Spanjaard geen problemen meer gehad. “In die derde vrije training had ik een probleem”, aldus Viñales. “Ik voelde gerommel in de motor, het was vreemd en ik ben meteen in de box gekomen. Verder weet ik het niet. Ik heb verder geen problemen gehad. Tijdens deze race was het blok constant, ik verloor geen vermogen. Wat Fabio zegt, we hebben twee weken om uit te zoeken wat het probleem is en dan moeten we het zien. Franco heeft nu een kapot blok gehad en Valentino vorige week ook. Het moet dus opgelost worden. Het is heel belangrijk omdat het kampioenschap heel kort is en we de komende races veel van het blok gaan vragen.”

Morbidelli had geen verklaring voor het probleem van zondagmiddag. Het gebeurde toen hij op de vierde plaats lag en kans maakte op zijn eerste podium in de MotoGP. “Het kwam uit het niets, de motor stopte gewoon en we weten niet waarom”, vulde hij aan. “Ik voelde dat het blok niets meer deed en ik heb de motor maar uitgezet omdat ik niet wist wat er zou gebeuren. Het was niet echt een geplofte motor, er is gewoon iets mis. Ik begreep niet helemaal wat er aan de hand was, maar omdat ik twijfelde heb ik de motor direct stopgezet.”

Ondanks de zorgen over de betrouwbaarheid van Yamaha, scoorde het merk zondag wel de tweede 1-2 van het seizoen. Valentino Rossi maakte het podium compleet en gaf Yamaha haar eerste 1-2-3 sinds de Australische GP van 2014.