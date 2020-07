Rossi worstelt op Jerez: “Kreeg achterband niet aan het werk”

De routinier was tijdens de kwalificatie bijna een seconde langzamer dan merkgenoot Fabio Quartararo. In de race reed Rossi op zo’n veertien seconden van dezelfde man toen hij op moest geven vanwege een technisch probleem. Het was een moeizaam weekend voor Rossi, die worstelde met de grip aan de achterkant van de machine. Het leek erop dat men een oplossing gevonden had met de komst van de nieuwe Michelin-achterband en verbeteringen aan de 2020-versie van de M1, maar niets bleek minder waar.

“Voor mij is het een probleem dat we de banden om de een of andere reden niet echt aan het werk krijgen”, gaf Rossi uitleg na de Spaanse GP. De massale keuze voor de zachtste compound verergerde het probleem van Rossi alleen maar. “Ik heb veel problemen met de achterkant en dat terwijl iedereen voor de soft koos. Je bent – als iedereen voor de softs kiest – al in het nadeel wanneer je de harde of medium compound kiest. De hardere banden geven je minder grip. Om een kans te hebben moet je zorgen dat je met de soft kunt rijden.”

De zachte voorband, die ervoor zorgde dat Viñales ‘moest overleven’ tijdens de race, speelde volgens Rossi geen rol in zijn problemen. “Ik zou het geen gok willen noemen, we hebben de soft vaak genoeg geprobeerd”, vervolgde hij. “Het verschil was erg klein. We hebben het geprobeerd, Maverick en ik reden met de soft aan de voorkant. We hadden op de harde voorband misschien iets sneller kunnen zijn, maar dat was niet het probleem. Mijn problemen komen door de achterkant. Voor volgende week zullen we veel moeten veranderen. We moeten iets anders proberen, het gebeurt te vaak dat we dit soort problemen tijdens de weekends en de races hebben. Op dit moment hebben we nog geen oplossing.”

Rossi kreeg in de slotfase van de race een melding op het dashboard van zijn Yamaha en besloot de machine aan de kant te zetten. De fabrikant heeft nog niet bevestigd wat het probleem precies was. “Ik had een probleem met de machine”, voegde Rossi toe. “Ik zag een ‘rode melding’ en ik ben gestopt. We hadden een probleem, een technisch probleem. Bij het opkomen van het rechte stuk ging het mis. Ik zag een rood lichtje en als je dat ziet gaat de motor automatisch langzamer. Dan is er iets mis.”